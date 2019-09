Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mobivia et Renault s’associent pour acquérir ensemble la majorité du capital d’Exadis, société de pièces de rechange du Groupe Laurent, aux côtés du Groupement des Concessionnaires Renault (GCR), qui conserve sa participation minoritaire.Le projet prévoit qu'Exadis poursuive et développe de manière autonome son activité de distributeur-stockiste de pièces automobiles multimarques, en s'appuyant sur une gestion centralisée et une offre large de pièces détachées et de services disponibles au sein d'un réseau de neuf plateformes logistiques de distribution couvrant l'ensemble du territoire français. Cette offre est destinée à proposer un catalogue et une logistique " best in class " à tous les clients actuels et futurs d'Exadis.Mobivia, leader européen de l'entretien et de l'équipement de véhicules avec plus de 2 070 ateliers et magasins automobiles dans ses réseaux (Norauto, A.T.U, Midas et Carter-Cash...), souhaite, par cette entrée au capital d'Exadis, renforcer ses positions sur la pièce de rechange et compléter son schéma de distribution.A travers ce projet, Renault, déjà actionnaire d'Exadis, renforce sa stratégie de développement des ventes de pièces de rechange en proposant à ses clients concessionnaires, agents et mécaniciens-réparateurs automobile une offre pièces de rechange complète et très compétitive, disponible partout en France.La réalisation de cette opération est soumise à l'accord des autorités de la concurrence compétentes.