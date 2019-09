Renault : Mobivia et Renault s'associent en vue d'acquérir Exadis

Mobivia et Renault s'associent pour acquérir ensemble la majorité du capital d'Exadis, société de pièces de rechange du Groupe Laurent, aux côtés du Groupement des Concessionnaires Renault (GCR), qui conserve sa participation minoritaire.

Le projet prévoit qu'Exadis poursuive et développe de manière autonomeson activité de distributeur-stockiste de pièces automobiles multimarques, en s'appuyant sur une gestion centralisée et une offre large de pièces détachées et de services disponibles au sein d'un réseau de neuf plateformes logistiques de distribution couvrant l'ensemble du territoire français. Cette offre est destinée à proposer un catalogue et une logistique « best in class » à tous les clients actuels et futurs d'Exadis.

Mobivia, leader européen de l'entretien et de l'équipement de véhicules avec plus de 2 070 ateliers et magasins automobiles dans ses réseaux (Norauto, A.T.U, Midas et Carter-Cash...), souhaite, par cette entrée au capital d'Exadis, renforcer ses positions sur la pièce de rechange et compléter son schéma de distribution.

A travers ce projet, Renault, déjà actionnaire d'Exadis, renforce sa stratégie de développement des ventes de pièces de rechange en proposant à ses clients concessionnaires, agents et mécaniciens-réparateurs automobile une offre pièces de rechange complète et très compétitive, disponible partout en France.

La réalisation de cette opération est soumise à l'accord des autorités de la concurrence compétentes.

A propos de Mobivia :

Mobivia réunit et anime 9 Marques et 26 startups qui se donnent pour mission de proposer des solutions de mobilité utiles, innovantes et durables, au service de chaque usager et de sa mobilité.

Leader européen de l'entretien et de l'équipement de véhicules avec plus de 2 070 ateliers et magasins automobiles dans ses réseaux (Norauto, A.T.U, Midas et Carter-Cash...), Mobivia s'impose aujourd'hui comme un acteur pionnier et de référence des nouvelles mobilités d'aujourd'hui et de demain.

Depuis 2016, Mobivia travaille pour ses enseignes dédiées à l'automobile la détection et à l'accélération de solutions innovantes avec son entité CarStudio.

Avec son accélérateur de business Via ID, Mobivia accompagne et déploie également des nouveaux projets de mobilités intelligentes, durables et du quotidien (parmi lesquels Drivy, Heetch, Smoove, Xee..).

Ses 22 000 collaborateurs agissent au quotidien dans 20 pays dans un même esprit humaniste, entrepreneurial et ouvert.

En 2018 Mobivia a réalisé un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros, dont plus de la moitié à l'international.

A propos du Groupe Renault :

Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent dans 134 pays qui a vendu près de 3,9 millions de véhicules en 2018. Il réunit aujourd'hui plus de 180 000 collaborateurs, dispose de 36 sites de fabrication et 12 700 points de vente dans le monde.

Pour répondre aux grands défis technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de croissance rentable, le groupe s'appuie sur son développement à l'international. Il mise sur la complémentarité de ses cinq marques (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et LADA), le véhicule électrique et son alliance unique avec Nissan et Mitsubishi Motors. Avec une équipe 100% Renault engagée depuis 2016 dans le championnat du monde de Formule 1, la marque s'implique dans le sport automobile, véritable vecteur d'innovation et de notoriété.

