Renault : NOMINATIONS AU SEIN DE LA DIRECTION DE RCI BANK AND...

RCI Bank and Services fait évoluer son organisation.

À compter du 1er juillet 2019,RCI Bank and Services crée une direction de la conformité groupe. Jean-Louis Labauge est nommé directeur de la conformité et entre au comité exécutif. Il est rattaché à Bruno Kintzinger, directeur général.

À partir du 1er juillet 2019, Frédéric Schneider est nommé directeur commercial de RCI Bank and Services et entre au comité exécutif. Il est rattaché à Bruno Kintzinger, directeur général.

Né en 1968, Jean-Louis Labauge est diplômé d'HEC Paris et du Conservatoire National des Arts et Métiers. Il débute sa carrière en 1991 chez BNP Paribas en fusions-acquisitions en Allemagne. Il rejoint le Groupe Renault en 1993, en tant qu'auditeur interne. À partir de 1996, Jean-Louis Labauge pilote la création de RCI Pologne et en est nommé directeur général. Il devient directeur des risques financiers et du contrôle interne du groupe en 1999. À partir de 2003, il supervise la transposition du règlement bancaire «BASEL II» et la mise en œuvre des modèles IRB[1] au sein du groupe en tant que directeur de projet. En 2005, Jean-Louis Labauge est nommé directeur général de RCI Finance SA en Suisse. À partir de 2007, il pilote la création des compagnies d'assurances du groupe, avant d'en devenir le directeur général en 2009. Jean-Louis Labauge rejoint Nissan Europe en tant que directeur des partenariats de financements automobile pour l'Europe et la Russie. En 2013, il est directeur du projet de création de la filiale de financement automobile de l'Alliance en Inde et est nommé directeur général de Nissan Renault Financial Services India. En 2016, Jean-Louis Labauge devient directeur général de RCI Financial Services[2] et de RCI Bank[3] au Royaume-Uni. En 2019, il pilote l'obtention de la licence bancaire nécessaire à RCI Bank pour continuer ses activités après la sortie du pays de l'Union Européenne. À partir du 1er juillet 2019, Jean-Louis Labauge est nommé directeur de la conformité de RCI Bank and Services et devient membre du comité exécutif.

Né en 1976, Frédéric Schneider est diplômé de l'IAE de Lyon. Il débute sa carrière en 2000 en tant que contrôleur de gestion au sein de RCI Banque au Royaume-Uni. En 2003, il devient contrôleur financier au sein de RCI Banque S.A. À partir de 2005, Frédéric Schneider occupe successivement des postes de directeur administratif et financier au Royaume-Uni, d'abord pour Nissan Finance Limited puis pour RCI Financial Services. En 2009, il est nommé directeur régional à Rennes au sein de DIAC. En 2011, Frédéric Schneider devient directeur administratif et financier de RN Bank en Russie. En 2014, il est nommé directeur général de RCI Banque Sucursal Argentina, puis de Banco RCI Brasil en 2016, filiale pour laquelle il pilote le lancement de l'activité collecte des dépôts en mars 2019. À partir du 1er juillet 2019, Frédéric Schneider est nommé directeur commercial de RCI Bank and Services et devient membre du comité exécutif.

