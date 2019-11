Renault : NOUVEAU CAPTUR DEVOILE SES TARIFS

05 novembre 2019

La toute nouvelle génération du leader des SUV en Europe annonce ses tarifs pour la France

Nouveau Renault Captur s'affiche à partir de 18 600€ TTC

Une gamme complète de motorisations et de finitions disponibles dès le lancement

Les commandes ouvrent aujourd'hui, mardi 5 novembre 2019, en France

Nouveau Renault Captur dévoile ses tarifs pour la France avec un prix d'accès de 18 600 € pour la version essence TCe 100 LIFE et de 23 200 € pour la version diesel Blue dCi 95 ZEN. Les commandes sont désormais ouvertes pour la France sur les motorisations TCe 100, TCe 130, TCe 155, Blue dCi 95 et Blue dCi 115, en boites manuelles ou automatiques EDC.

Nouveau Captur fait sa première apparition publique en concession le 5 novembre 2019. Entièrement repensé tout en conservant toutes les qualités qui ont fait son succès, Nouveau Captur capitalise sur son ADN en poussant encore plus loin les possibilités de personnalisations extérieures et intérieures et renouvelle totalement son plaisir de conduite.

En grandissant (11 cm de plus en longueur et près de 2 cm en largeur), Nouveau Captur pense à ses occupants et leur offre plus d'habitabilité, plus de confort et plus de volume de chargement. Il pousse encore plus loin les possibilités de modularité avec une banquette coulissante sur 16 cm, deux hauteurs de plancher de coffre, la possibilité de charger des objets de 1,57 m de long et propose 27l de rangements astucieusement répartis dans l'habitacle.

A l'intérieur, il s'agit d'une révolution autant en termes de style que de qualité. Nouveaux matériaux, personnalisation poussée (18 combinaisons et 8 ambiances lumineuses sont proposées), confort et ergonomie vous permettront de vivre une expérience nouvelle. Le nouveau système multimédia EASY LINK offre le meilleur de la technologie actuelle avec par exemple la réplication de Smartphone ou Google Search intégré en natif.

La technologie s'invite également dans les aides à la conduite avec un ensemble d'aides au meilleur niveau de la catégorie, notamment en offrant le premier pas vers la conduite autonome. Grâce à la nouvelle plateforme de l'Alliance, Nouveau Captur va plus loin en termes d'efficacité, de confort et de plaisir de conduite.

Enfin, la personnalisation, largement plébiscité sur Captur, se renforce encore avec pas moins de 90 combinaisons extérieures et l'apparition de jantes de 18 pouces. La finition INITIALE PARIS est proposée dès le lancement pour une offre très qualitative.

Dès la finition LIFE, Nouveau Captur offre l'éclairage Full LED Pure Vision ainsi qu'une habitabilité et une modularité encore plus poussée que la précédente génération.

La liste des équipements de série propose de nombreuses nouveautés et d'exclusivités pour ce niveau : un package complet de sécurité active avec le freinage actif d'urgence avec détection des piétons et cyclistes, l'alerte de distance et de franchissement de ligne, le maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le régulateur de vitesse, l'allumage automatique des feux ou l'appel d'urgence.

La sécurité passive n'est pas en reste avec six airbags, des fixations Isofix, un tableau de bord numérique 4,2'', d'une banquette arrière coulissante sur 16 cm et rabattable 1/3 2/3, les vitres électriques et impulsionnelles et des rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants.

La finition ZEN ajoute à la finition LIFE la technologie EASY LINK avec l'écran 7'' compatible Android Auto™ et Apple CarPlay™, la climatisation manuelle, des jantes alliage de 17'', la carte main-libres, les palettes au volant avec la boite EDC et les rétroviseurs rabattables électriquement.

La finition INTENS quant à elle, propose la climatisation automatique, des jantes alliage de 18'', la signature lumineuse en forme de « C », la peinture bi-ton de série, l'aide au parking arrière, EASY LINK avec écran 7'' et navigation, un frein de parking électrique avec fonction Auto Hold, la commutation automatique des feux de route/ croisement, un rétroviseur intérieur jour/nuit automatique (électrochrome), un volant cuir, Renault MULTI-SENSE avec ses 3 modes de conduite pour une expérience de conduite personnalisable et les vitres et lunette arrière surteintées.

Enfin, la finition INITIALE PARIS propose une nouvelle interprétation stylistique toute en élégance de cette version désormais bien connue dans la gamme Renault. A l'extérieur, elle se distingue par une calandre étoilée, des skis spécifiques, une antenne requin et des jantes alliage diamantées de 18''. A l'intérieur, l'ambiance est raffinée avec ses sièges électriques et chauffants en cuir Noir Titane ou Gris Sellier, des sur-tapis et seuils de portes spécifiques et un volant cuir moussé et chauffant INITIALE PARIS. Pour finir, elle offre également le meilleur de la technologie avec son tableau de bord numérique et personnalisable 10,2'', le système EASY LINK avec écran 9,3'', le tout nouveau système audio Bose Sound System, EASY PARK ASSIST et la détection d'angle mort.

Tarifs Options Nouveau Renault Captur (TTC au 05/11/2019)

OPTIONS NOUVEAU CAPTUR Options Life Zen Business Intens Initiale Paris Prix TTC Aide au parking arrière - ○ ● ● ● 300 € Caméra 360° - - - * ○ 250 € Chargeur induction - - - ○ ● 250 € Détecteur d'angle mort - - - ○/* ● 300 € Pack City Aide au parking avant avec caméra de recul - - - ○ ● 350 € Pack City 360 ° Aide au parking avant avec caméra 360° - - - ○ - 600 € Pack Confort Climatisation automatique, allumage automatique des essuie-glaces - ○ ○ ● ● 450 € Pack Cuir Sellerie Cuir carbone foncé, siège conducteur avec réglage lombaire, sièges avant chauffants - - - ○ - 1 250 € Radio Connect R&GO Commande satellite au volant, 2 prises USB, Bluetooth®

et application R&Go ○ - - - - 400 € Pack Navigation EASY LINK avec écran 7'' et navigation avec antenne courte - ○ ● ● - 350 € Pack Sécurité Assistant autoroute et trafic, détecteur d'angle morts, régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go et volant chauffant - - - ○ - 900 € Pack Sécurité Assistant autoroute et trafic, régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go - - - - ○ 600 € Pack Techno EASY LINK avec écran 9.3'', aide au parking avant et caméra de recul - - - ○ - 800 € Pack Techno Bose® EASY LINK avec écran 9.3', Bose® Sound System, Easy Park Assist, aide au parking avant et camera de recul - - - ○ ● 1 600 € Roue de secours galette ○ ○ ○ ○ ○ 150 € Toit ouvrant électrique avec occultation par vélum - - - ○ ○ 900 € Jantes alliage 17'' Bahamas - - ○ - - 300 € Barres de toit - ○ ○ ○ ○ 150 € Pack de personnalisation extérieur Gris, Blanc ou Orange Skis Avant et Arrière, joncs sur protection inférieure de porte - ○ - ○ - 150 € Pack de personnalisation intérieur Turquoise, Bleu, Caramel ou Rouge Cerclage des aérateurs, embase levier vitesse et surtapis spécifiques - ○ - - - 150 € Pack de personnalisation intérieur Signature Orange Sellerie spécifique, accoudoirs, bandeau de planche de bord (uniquement disponible en boîte de vitesses manuel) - - - ○ - 250 € Pack de personnalisation intérieur Icono Orange Sellerie spécifique, accoudoirs, bandeau de planche de bord et console flottante avec levier de vitesse

e-shifter (uniquement disponible en boîte de vitesses automatique) - - - ○ - 300 € Pack de personnalisation intérieur Gris Clair Accoudoirs, bandeau de planche de bord (Uniquement disponible en boîte de vitesses manuel) - - - ○ - 250 € Personnalisation intérieure Gris Sellier - - - - ○ 0 € Peinture Bi-ton Toit, coques de rétroviseur, montants de pare-brise - ○ ○ ● ● 400 € Peinture Opaque spéciale ○ ○ ○ ○ - 230 € Peinture Métallisée ○ ○ ○ ○ ○ 550 € Peinture Métallisée spéciale - ○ ○ ○ ○ 750 €

○ : En option ● : En série * : Pack - : Non dispo

Nouveau Captur, c'est aussi une gamme complète d'accessoires dès le lancement. Ainsi, des seuils de portes éclairés à la protection de coffre modulable Easy Flex en passant par le Pack Attelage escamotable électriquement, chacun pourra adapter son Captur à ses besoins et envies.