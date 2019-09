Renault : NOUVEAU RENAULT CAPTUR PRÉSENTÉ AU SALON DE...

A l'occasion du salon de l'Automobile de Francfort, Thierry Bolloré, Directeur Général du Groupe Renault, et Laurens van den Acker, Directeur du Design Industriel, ont présenté Nouveau Renault Captur, la toute nouvelle génération du best-seller des SUV urbains avec 1.5 million d'unités vendues dans plus de 90 pays.

Au sommet des ventes depuis 7 ans, Renault Captur se renouvelle entièrement et propose toujours plus de polyvalence, de personnalisation et de sécurité dans un écrin plus désirable que jamais … Autant de qualités qui l'accompagneront dans ses ambitions mondiales, notamment sur le marché chinois.

Avec Nouveau Captur, nous avons gardé le meilleur de Captur et nous sommes allés encore plus loin. A l'intérieur c'est une révolution, à l'extérieur une profonde transformation. Et Nous avons rendu Captur encore plus personnalisable. Pour Renault, la qualité de vie à bord est une priorité absolue. Plus de qualité, plus de technologie, plus de SUV : Nouveau Captur est 100% Captur, et plus encore.

Laurens van den Acker, Directeur du Design Industriel Groupe Renault

Cette deuxième génération, basée sur la toute nouvelle plateforme modulaire de l'Alliance, s'inscrit pleinement dans la mobilité de demain en proposant le meilleur de la technologie en termes :

- de connectivité, avec Renault EASY CONNECT, ses services connectés et le tout dernier système multimédia Renault EASY LINK,

- d'aides à la conduite, avec notamment l'Assistant Autoroute et Trafic (niveau 2 SAE)

- d'électrification avec la motorisation hybride rechargeable E-TECH Plug-in.

A partir de 2020, Nouveau Captur sera le premier modèle hybride rechargeable de sa catégorie. Nous avons développé un système de transmission unique adapté à l'hybride, ainsi qu'une technologie de gestion de l'énergie directement dérivée de la Formule 1. Chez Renault, nous nous engageons à rendre la technologie et l'innovation accessibles à nos clients. C'est notre histoire, et c'est notre futur.

Thierry Bolloré, Directeur Général Groupe Renault

Pour voir/revoir la présentation de Nouveau Renault Captur par Thierry Bolloré et Laurens van den Acker, à Francfort

Pour en savoir plus sur Nouveau Renault Captur, rendez-vous sur le dossier de presse digital

Accéder au pack presse complet