Renault : NOUVELLE RENAULT ZOE DEVOILE SES TARIFS EN FRANCE

Le 3 septembre 2019, Renault ouvre les commandes de son best-seller électrique en France.

Cette troisième génération de ZOE bénéficie notamment d'un design plus affirmé, d'une autonomie jusqu'à 395 kilomètres WLTP*, d'un nouveau moteur de 135 ch et d'une charge optimisée avec le chargeur DC 50kW.

Nouvelle ZOE est disponible à partir de 169 euros/mois**, location de batterie incluse et sans condition de reprise.

Boulogne Billancourt, le 2 septembre 2019 - Le modèle phare 100% électrique de Renault annonce ses tarifs et sera disponible à la commande dès le mardi 3 septembre. Avec une offre de location tout compris et sans condition de reprise à partir de 169 euros/mois**, Nouvelle ZOE est désormais dotée de plus d'autonomie, de plus de puissance, d'une charge optimisée et d'un niveau d'équipement élevé dès l'entrée de gamme tout en restant abordable.

Sept ans après son lancement commercial, ZOE demeure la citadine électrique la plus vendue en Europe et leader incontesté du marché français avec plus de 80 000 immatriculations depuis 2012 et 43,2% de part de marché à fin Août 2019. Au-delà du design qui gagne en caractère, sa batterie de 52 kWh porte son autonomie jusqu'à 395 kilomètres WLTP*, soit une augmentation de 25%, et sa double offre de motorisation de 80 kW (équivalent 110 ch) et 100 kW (équivalent 135 ch) renforce le plaisir de conduite intrinsèquement lié au véhicule électrique. De plus, grâce à la charge rapide en courant continu (DC) jusqu'à 50kW, Nouvelle ZOE récupère jusqu'à 150 kilomètres d'autonomie en 30 minutes.

Enfin, Renault ZOE met une palette d'équipements high-tech au service du confort de conduite et de vie à bord sur tous les niveaux de gamme. En série dès le niveau de finition Life, Nouvelle ZOE se distingue notamment avec :

un écran conducteur de 10', inédit sur ce segment

EASY LINK, un système multimédia connecté avec écran tactile 7' (9'3 sur la version Edition One)

le levier de vitesse e-Shifter avec le mode B qui procure un confort de conduite accru en ville

un frein de parking automatique avec fonction Auto-Hold

une carte de démarrage avec fonction main-libre

des projecteurs Full LED et feux de jour LED.

Seul constructeur à offrir cette possibilité, Renault commercialise toutes les versions de Nouvelle ZOE, au choix du client, avec la batterie en location ou en achat intégral.

Grâce aux forfaits kilométriques, la formule de location de la batterie permet d'adapter le coût à l'usage réel du conducteur. Elle lui apporte également un maximum de sérénité. En effet, avec l'option locative, Renault garantit la batterie à vie. En cas de baisse significative de la capacité énergétique ou en cas de défaillance, Renault change ou répare la batterie gratuitement, et ce, pour toute la durée de vie du véhicule. Enfin, les conducteurs bénéficient d'une assistance toutes pannes, y compris les pannes d'énergie 24/24h et 7/7j. Une assistance valable même en cas d'oubli de charge de la part du conducteur !

Tendance de fond, la location « tout compris » - la batterie mais aussi le véhicule - est plébiscitée par nos clients particuliers de ZOE puisqu'ils la choisissent à plus de 80%. En plus des avantages liés à la location de batterie, ils peuvent maîtriser le budget complet de leur véhicule. Nouvelle ZOE est ainsi disponible à partir de 169 euros/mois* sans condition de reprise, un tarif… tranquillité incluse !

Afin d'accompagner nos clients dans leur découverte de la mobilité électrique, 100% du réseau commercial Renault France a été formé et bénéficie de sept années d'expertise sur le véhicule électrique tant en vente qu'en après-vente.

* Autonomie WLTP (Worldwide Harmonized Light vehicles Test Procedure, cycle normalisé : 57 % de trajets urbains, 25 % de trajets péri-urbains, 18 % de trajets sur autoroute), pour la version ZOE Life.

** Location Longue Durée pour 37 mois et 22 500 km avec un 1er loyer de 8 000 €, ramené à 2 000 € après déduction du bonus écologique de 6 000 €, puis 36 loyers de 125 €/mois. Location de batterie promo à 44 € par mois hors mois de livraison à 74€ calculé au prorata temporis pour tout contrat souscrit sur la base de 7500 km/an.

Tarifs d'achat de Nouvelle ZOE

VERSION MOTORISATION PRIX ACHAT TTC

(hors location de batterie et hors bonus écologique) Bonus Ecologique LIFE R110 (80 kW) 23 900 € - 6 000 € ZEN R110 (80 kW) 25 900 € - 6 000 € R135 (100 kW) 26 500 € - 6 000 € INTENS R110 (80 kW) 27 900 € - 6 000 € R135 (100 kW) 28 500 € - 6 000 € EDITION ONE R135 (100 kW) 31 500 € - 6 000 €

Achat de la batterie : + 8 100 euros

Tarifs de location de batterie

Kilométrage annuel Loyer mensuel Z.E Flex (TTC, assistance incluse) Loyer mensuel Z.E. Flex promo* (TTC, assistance incluse) 7 500 km 74 € 44 € 10 000 km 84 € 54 € 12 500 km 94 € 64 € 15 000 km 104 € - 17 500 km 114 € - 20 000 km et + 124 € -

*Offre DIAC sur 37 mois réservée aux clients particuliers.

Pour en savoir plus sur les équipements