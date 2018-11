Renault : Nissan réaffirme l'importance de l'Alliance

23/11/2018 | 11:36

Réuni à Yokohama, le conseil d'administration de Nissan Motor a d'abord 'reconnu l'importance et confirmé que son Alliance de long terme avec Renault demeurait inchangée'. Le constructeur automobile nippon déclare vouloir faire son possible pour 'minimiser l'impact potentiel et la confusion dans le fonctionnement au jour le jour de l'Alliance' après l'arrestation de Carlos Ghosn.



Le conseil d'administration de Nissan a aussi décidé de démettre Carlos Ghosn de ses fonctions de président (qu'il occupait depuis près de 20 ans) et d'administrateur, ce qui vaut aussi pour Greg Kelly.



La création d'une commission spéciale chargée de plancher sur la gouvernance et le système de rémunération des administrateurs a aussi été mise à l'étude.



Enfin, un comité consultatif présidé par Masakazu Toyoda et comprenant Keiko Ihara et Jean-Baptiste Duzan a été mis en place. Il sera chargé de proposer des candidats au poste de président du conseil d'administration de Nissan Motor.





