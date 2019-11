Renault : Nouveau Renault ESPACE, toujours plus d'élégance et de technologie

Packs presse

25 novembre 2019

Vendu à plus de 1,3 million d'exemplaires depuis 1984, Renault Espace est un véhicule iconique qui n'a cessé de se réinventer. Sa cinquième génération a été réinterprétée et s'est imposée comme un crossover statutaire, au design affirmé.

Nouvel Espace propose :

- de nouvelles technologies d'aide à la conduite EASY DRIVE incluant les feux de route adaptatifs LED MATRIX VISION -une première dans la gamme Renault- pour un éclairage plus efficace et plus sûr ainsi que l'Assistant Autoroute et Trafic, niveau 2 d'autonomie, qui apporte confort et quiétude au volant,

- l'écosystème Renault EASY CONNECT qui offre une nouvelle expérience de mobilité connectée avec le nouveau système multimédia Renault EASY LINK qui s'affiche sur un écran central de 9,3 pouces et bénéficie d'un affichage numérique « Driver Display » 10,2 pouces au tableau de bord,

- les réglages MULTI-SENSE et le châssis 4CONTROL à 4 roues directrices, couplé à l'amortissement piloté.

La griffe INITIALE PARIS incarne pleinement cette réinterprétation en offrant le meilleur du savoir-faire de Renault. Cette version emblématique du haut de gamme Renault permet aux passagers de stimuler leurs sens : toucher, ouïe, odorat, sensations de conduite.

Nouvel Espace est plus que jamais l'étendard de la marque Renault. Il mène le haut de gamme Renault avec le SUV Koleos, Talisman berline et Talisman Estate.

Depuis 2015, la griffe INITIALE PARIS a conquis plus de 60% des clients de Renault Espace, ce qui signifie que son repositionnement en un crossover haut de gamme est un succès. Cette clientèle saura apprécier le design renouvelé, les technologies apportées, tout en préservant le confort et le volume qui font le succès de ce modèle depuis plus de 35 ans maintenant. Plus que jamais, Nouvel Espace est l'incarnation du confort Classe Affaire.

Valérie Candeiller, Directrice marketing monde Upper cars

Accéder au dossier de presse digitalisé