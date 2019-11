Renault : Nouvel Espace - Press kit FR

GROUPE RENAULT Nouveau Renault ESPACE, toujours plus d'élégance et de technologie DOSSIER DE PRESSE 2020

NOUVEL ESPACE, toujours plus d'élégance et de technologie Vendu à plus de 1,3 million d'exemplaires depuis 1984, Renault Espace est un véhicule iconique qui n'a cessé de se réinventer. Sa cinquième génération a été réinterprétée et s'est imposée comme un crossover statutaire, au design affirmé. La griffe INITIALE PARIS incarne pleinement cette réinterprétation en offrant le meilleur du savoir- faire de Renault. Cette version emblématique du haut de gamme Renault permet aux passagers de stimuler leurs sens : toucher, ouïe, odorat, sensations de conduite. Pour rendre les longs trajets encore plus sereins, Nouvel Espace dispose de nouvelles technologies d'aide à la conduite EASY DRIVE : les feux de route adaptatifs LED MATRIX VISION -une première dans la gamme Renault- pour un éclairage plus efficace et plus sûr ; l'Assistant Autoroute et Trafic, première étape vers le véhicule autonome, qui apporte confort et quiétude au volant. Nouvel Espace bénéficie de l'écosystème Renault EASY CONNECT qui offre une nouvelle expérience de mobilité connectée. Il intègre ici le nouveau système multimédia Renault EASY LINK qui s'affiche

sur un écran central de 9,3 pouces et bénéficie d'un affichage numérique « Driver Display » de 10,2 pouces au tableau de bord. Le comportement de Nouvel Espace s'adapte aux envies du conducteur et des passagers grâce aux réglages MULTI-SENSE et au châssis 4CONTROL à 4 roues directrices. Couplé à l'amortissement piloté, 4CONTROL apporte dynamisme et réactivité à la conduite. Nouvel Espace est plus que jamais l'étendard de la marque Renault. Il mène le haut de gamme Renault avec le SUV Koleos, Talisman berline et Talisman Estate. Nouvel Espace sera commercialisé au printemps 2020. Depuis 2015, la griffe INITIALE PARIS a conquis plus de 60% des clients de Renault Espace, ce qui signifie que son repositionnement en un crossover haut de gamme est un succès. Cette clientèle saura apprécier le design renouvelé, les technologies apportées, tout en préservant le confort et le volume qui font le succès de ce modèle depuis plus de 35 ans maintenant. Plus que jamais, Nouvel Espace est l'incarnation du confort Classe Affaire. » Valérie Candeiller, Directrice marketing monde Upper cars

01Design extérieur Une personnalité plus affirmée Avec son style de crossover, Renault Espace répond aux codes du haut de gamme. Son design est ainsi devenu une des raisons principales d'achat. Les évolutions esthétiques renforcent sa personnalité et lui permettent de gagner en prestance. Nouvel Espace INITIALE PARIS porte ici tous ces changements. Un nouveau regard acéré Introduits pour la première fois dans la gamme Renault, les projecteurs adaptatifs LED MATRIX VISION offrent à Nouvel Espace un regard plus perçant qui souligne le dessin en forme de C (« C-Shape ») identitaire de la gamme Renault. Ils se manifestent dès l'approche du véhicule avec une séquence d'accueil lumineuse. Une face avant plus emblématique signée INITIALE PARIS A l'avant, Nouvel Espace évolue avec un nouveau bouclier, une nouvelle grille de calandre inférieure et une ligne de chrome transversale qui souligne sa face avant emblématique. Elle est désormais la signature identitaire du haut de gamme Renault. Comme sur tous les modèles portant cette griffe, la signature INITIALE PARIS apparaît de manière visible sur la calandre.

Un bouclier arrière redessiné A l'arrière, Nouvel Espace bénéficie d'un bouclier redessiné avec un nouveau ski de protection qui renforce son esprit crossover. Il intègre les deux sorties d'échappement qui prennent une forme ovoïde, pour plus de sportivité. Les feux 100% LED arborent également une nouvelle signature lumineuse. Nouvelle teinte Rouge Millésime Nouvel Espace INITIALE PARIS se distingue extérieurement par sa teinte Noir Améthyste exclusive et par ses marquages spécifiques sur la calandre. Sur cette griffe et au sein de la gamme, une nouvelle teinte Rouge Millésime vient compléter la palette de couleurs proposée. Elle met en valeur volumes et lignes, avec des reflets denses et profonds allant du noir au rouge. Nouvelles jantes De nouvelles jantes font également leur apparition en complément de celles existantes, dont le modèle Initiale 20'' spécifique à la version INITIALE PARIS (en photo).

02 Design intérieur Raffinement et technologie A bord de Nouvel Espace, matières raffinées, évolutions ergonomiques et nouvelles technologies offrent au conducteur et aux passagers un intérieur de première classe porté par la griffe INITIALE PARIS. INITIALE PARIS : la plus belle dimension de Nouvel Espace La griffe INITIALE PARIS offre le choix sur Nouvel Espace entre deux selleries exclusives en cuir Nappa : Noir Titane et Gris Sable clair, des couleurs reprises sur les panneaux de porte gainés. Ces selleries combinent aux meilleurs matériaux un travail de confection soigné et sont réhaussées de doubles surpiqûres qui valorisent la profondeur et le dessin enveloppant des sièges. Les sièges conducteurs et passagers sont massants, chauffants et ventilés. Ils disposent de réglages électriques 10 voies et d'appuie-tête Relax pour un meilleur maintien. Les vitres latérales feuilletées offrent quant à elle un confort acoustique au meilleur niveau.

Bien entendu, Nouvel Espace INITIALE PARIS affiche les signes identitaires de cette griffe avec des marquages sur le volant, les sièges, les seuils de porte et les surtapis. Sur l'ensemble de la gamme Nouvel Espace, de nouvelles selleries sont proposées, avec un choix de matériaux variés : tissu, mixte, cuir Riviera, ainsi qu'une nouvelle harmonie de couleur noire. Une console centrale repensée La console centrale suspendue de Nouvel Espace évolue pour être plus élégante. Elle est également plus pratique avec une nouvelle zone de rangement fermée qui intègre les porte-gobelets, les deux prises USB et la prise jack à droite du levier de vitesses. Ce levier à commande électrique « e-shifter » (sans câble mécanique) permet de dégager un espace sous la console et d'intégrer un rangement pour smartphone avec fonction de recharge par induction. La console regroupe toutes les commandes essentielles à portée de mains : molette rotative pour accéder au système multimédia Renault EASY LINK, raccourci des réglages MULTI-SENSE, frein de parking assisté et nouveau bouton de commande « Auto-Hold ». Cette fonction maintient le véhicule à l'arrêt lorsque le frein de parking n'est pas serré. Enfin, pour plus d'ergonomie, les commandes de ventilation intègrent désormais un affichage numérique de la température choisie. Nouveau système Renault EASY LINK Nouvel Espace bénéficie de l'écosystème Renault EASY CONNECT qui regroupe un univers d'applications comme MY Renault, le nouveau système multimédia Renault EASY LINK et des services connectés comme les mises à jour automatiques et la gestion du véhicule à distance. Il permet de profiter d'une nouvelle expérience de mobilité connectée. Le système multimédia Renault EASY LINK dispose d'une toute nouvelle interface fluide et personnalisable, semblable à celle d'un smartphone. Son écran de 9,3 pouces au format portrait, légèrement orienté vers le conducteur, agrandit la planche de bord et apporte plus de modernité à l'habitacle. Renault EASY LINK intègre la radio, le multimédia, la téléphonie avec compatibilité Android Auto et Apple CarPlay ainsi que la navigation avec recherche d'adresse Google, prix des carburants et info trafic en temps réel. L'offre Renault EASY CONNECT intègre également des services disponibles en dehors du véhicule, à travers l'application MY Renault. Celle-ci permet d'interagir à distance en proposant notamment la

localisation du véhicule, la navigation porte à porte avec l'envoi du parcours au véhicule ainsi que, à terme, le verrouillage et déverrouillage des portes, le déclenchement des feux et de l'avertisseur sonore à distance. Ecran « Driver Display » et affichage tête haute Sur les versions Intens et INITIALE PARIS de Nouvel Espace, l'affichage 100% numérique du tableau de bord avec écran 10,2 pouces offre notamment la possibilité d'une navigation immersive en 3D. Il est personnalisé selon le mode MULTI-SENSE sélectionné. Cet écran « Driver Display » est complété par un système d'affichage tête haute. Il reprend dans le champ de vision direct du conducteur les informations de conduite les plus essentielles pour plus de confort et de sécurité.

03 Confort Salon roulant Confort « classe affaire » en version INITIALE PARIS, modularité exemplaire et expérience sonore digne d'une installation domestique haut de gamme : Nouvel Espace est un véritable salon roulant capable de choyer avec autant d'attention chacun de ses occupants. Confort à tous les rangs Disponible en version 5 et 7 places, Nouvel Espace revendique un confort « classe affaire » pour permettre à ses occupants de voyager dans les meilleures conditions. Les sièges avant conservent leur forme enveloppante tandis qu'au 2ème rang, trois sièges individuels accueillent les passagers de manière identique. Au troisième rang, les sièges accueillant deux passagers supplémentaires sont escamotables dans le plancher et permettent de dégager un espace de chargement plat. Le volume de chargement peut alors atteindre 2101 litres. Modularité à la carte Nouvel Espace se montre toujours aussi pratique et convivial. Avec la modularité One Touch les sièges des rangs 2 et 3 se rabattent à la demande, individuellement ou tous ensemble. Cette action s'opère facilement, depuis le poste de conduite via le système Renault EASY LINK ou depuis le coffre.

5 nouvelles ambiances sonores avec le son premium BOSE Partenaire de Renault depuis plus de dix ans, BOSE a sublimé son système audio premium pour Nouvel Espace, afin d'offrir une expérience d'écoute plus impactante et plus claire où que l'on soit assis dans le véhicule. Avec ses 12 haut-parleurs qui gagnent en puissance, il offre un son 3 voies proche de celui d'une installation hi-fi domestique haut de gamme. 5 ambiances sonores sont désormais disponibles et permettent de s'adapter à chaque type d'écoute et au nombre de passagers : Le mode « Lounge » offre un son neutre et équilibré,

» offre un son neutre et équilibré, Le mode « Surround » délivre un son enveloppant, digne des meilleures salles de cinéma,

» délivre un son enveloppant, digne des meilleures salles de cinéma, Le mode « Studio » offre le son clair et précis d'un studio d'enregistrement,

» offre le son clair et précis d'un studio d'enregistrement, Le mode « Immersion » permet de retrouver un son dynamique et spatialisé, digne d'une salle de concert,

» permet de retrouver un son dynamique et spatialisé, digne d'une salle de concert, Le mode « Driver » concentre l'ensemble des performances vers le conducteur. Hayon motorisé Elément de confort important, le hayon motorisé de Nouvel Espace s'actionne d'un mouvement de pied sous le bouclier arrière ou via la carte mains-libres. Habitacle lumineux Pour voyager en profitant d'un maximum de clarté dans l'habitacle, Nouvel Espace est équipée sur toute sa gamme d'un toit vitré d'une surface de 2,8 m². Selon les versions, celui-ci peut devenir ouvrant et s'agrandir jusqu'aux places arrière.

04Innovations Une longueur d'avance Nouvel ESPACE offre une route encore plus sereine en s'enrichissant de l'éclairage adaptatif LED MATRIX VISION et de nouvelles aides à la conduite comme l'Assistant Autoroute et Trafic, une fonction de conduite autonome de niveau 2. Eclairage adaptatif LED MATRIX VISION Première dans la gamme Renault, Nouvel Espace adopte la technologie LED MATRIX VISION. Cet éclairage adaptatif intelligent apporte davantage de sécurité avec de meilleures performances d'éclairage que les projecteurs LED traditionnels et davantage de sérénité avec une conduite en feux de route qui n'éblouit pas les autres véhicules grâce à l'adaptation constante du faisceau lumineux en fonction du trafic et des autres usagers de la route. Dans chaque bloc optique, des segments verticaux de LED s'allument et s'éteignent automatiquement et de manière indépendante selon les situations rencontrées. La caméra frontale détecte les véhicules arrivant en face à une distance de 550 m et ceux qui sont suivis à 350 m. En fonction de leur position, le système pilote chacun des segments de LED de manière à créer des zones d'ombre et diminuer la densité d'éclairage pour éviter d'éblouir les occupants des véhicules suivis ou venant de face ou pour éviter les reflets des panneaux de signalisation. Les feux s'adaptent également en situation de

dépassement. En même temps, il assure un éclairage maximal du reste de la route pour apporter une visibilité optimale. Connectés au système MULTI-SENSE, les projecteurs LED MATRIX VISION de Nouvel Espace s'adaptent lorsque le véhicule se trouve en mode Sport, pour une visibilité maximale en conduite dynamique. Les feux de route s'activent automatiquement avec un jeu de transition baptisé « effet rideau » à partir de 30 km/h en mode Sport, contre 40 km/h dans les autres modes. Les projecteurs LED MATRIX VISION apportent aussi davantage de sécurité avec de meilleures performances que des projecteurs LED traditionnels : gain d'éclairage de 50% et visibilité portée à 220 m, contre 175 m auparavant. Des aides à la conduite dernière génération Nouvel Espace enrichit son contenu technologique avec des aides à la conduite (ADAS) évoluées de dernière génération allant jusqu'à la conduite autonome de niveau 2. L'Assistant Autoroute et Trafic combine le régulateur de vitesse adaptatif (doté de la fonction d'arrêt et redémarrage automatique Stop & Go) avec l'assistance de centrage dans la voie qui fonctionne même en courbe. Cet équipement régule la vitesse de 0 à 160 km/h et maintient les distances de sécurité avec les véhicules qui le précèdent. Il permet de s'arrêter et de redémarrer automatiquement dans un délai de 3 secondes sans action du conducteur. L'Assistant Autoroute et Trafic (conduite autonome de niveau 2) apporte un gain de confort de conduite significatif, notamment pour les longs trajets sur autoroute, tout en gardant les mains sur le volant et les yeux sur la route. L'Advanced Park Assist permet d'effectuer des manœuvres de stationnement entièrement automatiques : le conducteur se contente d'engager la vitesse, de donner une première impulsion et n'a ensuite plus besoin de gérer ni le volant, ni l'accélération ni le freinage. Cette technologie fonctionne pour le stationnement sur des places parallèles, perpendiculaires ou en bataille. La détection active de véhicule arrière signale au conducteur les véhicules passant dans sa trajectoire en sortie de stationnement. Des radars efficaces à 180° détectent la présence de véhicules et déclenchent une alerte sonore complétée par l'image de la caméra de recul. Le freinage actif d'urgence AEBS s'accompagne désormais d'un système de détection des piétons. L'alerte de franchissement de ligne (Lane Departure Warning) qui déclenche une vibration dans le volant pour prévenir le conducteur est complétée par l'assistant maintien de voie (Lane Keeping Assist) qui applique une correction sur la direction pour ramener le véhicule dans la voie.

L'alerte de somnolence détecte à partir des mouvements du volant la fatigue du conducteur et lui envoie un signal sonore et visuel pour l'inciter à faire une pause. Le détecteur d'angles morts utilise désormais deux radars situés aux extrémités arrière de la voiture. Cette technologie, plus efficace que les capteurs, permet un repérage plus précis des véhicules à proximité, quelles que soient les conditions météo.

05Conduite Sensations à la carte Grâce à ses technologies d'avant-garde, Nouvel Espace allie confort et dynamisme pour le plus grand plaisir des conducteurs. MULTI-SENSE : au gré des envies Accessible très facilement sur l'écran du système multimédia Renault EASY LINK ou via un bouton dédié sur la console centrale, les réglages MULTI-SENSE permettent de modifier le comportement de Nouvel Espace en fonction des envies du conducteur. Le système MULTI-SENSE propose trois modes préprogrammés (Eco, Confort, Sport) et un mode personnalisable (My Sense) qui permettent d'agir : Sur les performances dynamiques du véhicule : réponse du moteur, lois de passages de vitesses de la boîte EDC, paramètres du système 4CONTROL, réglages de la suspension, variation de l'effort au volant et projecteurs adaptatifs LED MATRIX VISION.

Sur l'ambiance de l'habitacle : éclairage intérieur (8 coloris), informations affichées sur le tableau de bord numérique « Driver Display », sonorité du moteur, intensité et fréquence des massages dispensés par les sièges avant.

4CONTROL : la clé d'une agilité hors pair Actif en permanence, le système à quatre roues directrices 4CONTROL gère automatiquement le double sens de braquage des roues arrière : Jusqu'à 50 km/h, les roues arrière tournent dans le sens opposé des roues avant pour raccourcir le diamètre de braquage (11,1 mètres) au niveau de celui d'une citadine polyvalente et offrir une agilité accrue.

Au-dessus de 50 km/h, les roues arrière tournent dans le même sens que les roues avant pour renforcer la tenue de route et améliorer la sécurité. Ce châssis 4CONTROL offre à Nouvel Espace une précision de conduite unique pour un véhicule de ce gabarit et lui permet de circuler facilement en ville. Amortissement piloté plus efficace Le châssis 4CONTROL de Nouvel Espace est couplé à l'amortissement piloté qui assure une stabilité et un confort optimal en toutes circonstances. Il adapte en continu - jusqu'à cent fois par seconde - la réponse des amortisseurs en fonction de plusieurs paramètres : état de la route, conditions dynamiques, actions sur la direction, mode de conduite sélectionné, etc. Ce système a été optimisé pour une meilleure efficacité et un meilleur maintien de caisse au passage d'obstacles.

06Motorisations Hautes performances exigées Nouvel Espace bénéficie des dernières générations de moteurs essence et Diesel de la gamme Renault répondant aux normes WLTP. Elles font la part belle aux performances et à l'agrément de conduite, mais aussi à la maîtrise des émissions grâce aux dernières technologies intégrées. TCe 225 EDC FAP : centré sur la performance et le plaisir de conduite Mis au point par les ingénieurs de Renault et de Renault Sport et utilisé par l'Alpine A110, le TCe 225 EDC FAP est un moteur 4 cylindres essence 1.8 turbo à injection directe. Il est associé à une boîte de vitesses automatique à double embrayage EDC à 7 rapports, réactive en toutes circonstances. Doté d'un turbocompresseur à double entrée et d'un système de distribution variable à 3 positions, ce moteur délivre une puissance de 225 ch et un couple élevé à tous les régimes, faisant la part belle à la performance et au plaisir de conduite. Blue dCi 160 et 200 EDC : des Diesel sobres et musclés Nouvel Espace propose deux motorisations 2.0 Blue dCi haut de gamme, fabriquées en France dans l'usine Renault de Cléon (Normandie). Elles sont associées à une boîte de vitesses automatique à double embrayage EDC à 6 rapports. Polyvalent, souple et dynamique, le Blue dCi 160 EDC offre un réel confort d'utilisation au quotidien. Son couple de 360 Nm disponible dès 1 500 tours/min lui garantit un excellent agrément de conduite.

Assurant accélérations franches et reprises vigoureuses à tous les régimes, le Blue dCi 200 est un moteur haute performance, doté d'un couple de 400 Nm disponible à partir de 1

750 tours/min. Ces deux moteurs Blue dCi sont équipés de la technologie de dépollution SCR (Selective Catalytic Reduction) avec système d'injection AdBlue® pour la réduction des émissions de Nox. Ils bénéficient également de nombreuses innovations pour optimiser leur efficience et leur permettre d'afficher des émissions de CO2 maîtrisées.