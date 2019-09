Renault : PATRICK MARINOFF EST NOMME DIRECTEUR GENERAL D'ALPINE

Alpine annonce la nomination de Patrick Marinoff au poste de Directeur Général. A ce titre, il aura la responsabilité d'écrire le prochain chapitre de la renaissance d'Alpine.

De nationalité allemande, Patrick Marinoff a débuté sa carrière chez Daimler en stratégie marketing. Il a ensuite été nommé Executif Assistant auprès du PDG.

En 2006, il rejoint la marque de luxe Maybach en qualité Brand Manager monde. En 2013, il est nommé Responsable de l'identité visuelle de Mercedes-Benz, en charge de l'architecture corporate globale de Mercedes-Benz, notamment du réseau de concessionnaires, des salons et des événements.

Depuis 2014, il était responsable des ventes pour AMG et membre du Directoire de Mercedes-AMG GmbH.

Je suis très heureux d'accueillir Patrick dans l'équipe. Il apportera une grande expérience dans la gestion de marques emblématiques. Sa connaissance et sa passion pour les voitures de sport seront un atout majeur et un élément moteur pour développer la marque Alpine et ses ventes, a déclaré François Renard, Vice-Président Exécutif, Marketing monde du Groupe Renault.

La nomination de Patrick Marinoff est effective depuis le 2 septembre.

##

Alpine est fondée en 1955 par Jean Rédélé, un jeune homme passionné de course automobile. Le nom Alpine entre dans la légende avec les victoires de l'A110 « Berlinette » au rallye de Monte Carlo en 1971 et 1973. Alpine est de retour avec la nouvelle A110, une voiture de sport fidèle aux principes intemporels qui ont fait le succès d'Alpine - compacité, légèreté et agilité - avec une promesse : le plaisir de conduire.