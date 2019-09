Renault : Paris et Tokyo invitent Renault et Nissan à renforcer la compétitivité de leur alliance

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les ministres français et japonais de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire et Hiroshige Seko, ont encouragé lundi les constructeurs automobiles Renault et Nissan à renforcer la compétitivité de leur alliance.

Les deux ministres se sont entretenus lundi par téléphone, selon un communiqué conjoint, pour discuter de l'alliance Renault-Nissan et de la coopération industrielle en matière automobile entre la France et le Japon.

"Les deux ministres ont réaffirmé le ferme soutien des gouvernements français et japonais à l'Alliance Renault et Nissan et ont encouragé les deux entreprises à renforcer la compétitivité de l'Alliance. Ils ont également réaffirmé leur objectif commun de renforcer cette coopération profitable aux deux entreprises", précise le communiqué.

Bruno Le Maire et Hiroshige Seko sont par ailleurs convenus "d'instaurer un dialogue pour échanger sur les transformations significatives de l'industrie automobile et pour développer la coopération franco-japonaise dans le secteur de l'industrie automobile, en particulier dans le domaine du véhicule autonome, de la batterie électrique, du véhicule électrique, du véhicule à hydrogène, et de l'accompagnement des fournisseurs de plus petite taille".

