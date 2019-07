Renault : RÉSULTATS COMMERCIAUX FRANCE 1ER SEMESTRE 2019

Au cumul à fin juin 2019, la marque Renault est leader des marchés du véhicule particulier (VP), du véhicule utilitaire (VU), du véhicule électrique (VE), du marché des VP vendus à clients particuliers et du marché des VP vendus aux flottes d'entreprises * .

Renault a renouvelé ses best-sellers Twingo, n°1 de son segment, et Clio, leader du marché français.

Dacia Sandero est n°1 des VP vendus à clients particuliers et réalise son meilleur semestre historique en volumes.

Dans un marché VP + VU stable, les immatriculations du Groupe Renault s'établissent à 26,7 % (- 0,5 point).

Boulogne-Billancourt, 01/07/2019 - Au cumul à la fin du premier semestre, le Groupe Renault observe un léger recul de ses volumes à l'aube d'un nouveau cycle produit. Renault est leader du marché français et reprend sa première place sur les marchés des VP vendus à particuliers et à flottes*. Après plusieurs mois record, les ventes de Dacia se stabilisent et Alpine monte en puissance.

Renault

Au premier semestre, les ventes VP de la marque sont en baisse, pour une part de marché de 19 %. Clio, dont la nouvelle génération vient juste d'arriver en concession, consolide sa place de n°1 du marché français, tous canaux de vente confondus. Également renouvelée, Twingo demeure leader du segment A et voit ses ventes repartir à la hausse.

Captur, en fin de cycle produit, demeure leader des B-SUV et confirme sa 5e place sur le marché, tous segments confondus. Le Groupe place 3 véhicules dans le top 5 du segment C, avec Duster, Mégane et Scénic. Espace reste leader du segment E.



En VU, Renault demeure la marque leader. Ses ventes progressent de 6,5 % et atteignent leur meilleur niveau en volume depuis 11 ans, dans un marché toujours dynamique. La marque place 3 véhicules sur le podium, avec Kangoo en tête du marché. Trafic et Master sont leaders du segment des fourgons. Ces trois véhicules réalisent leurs meilleurs volumes sur un semestre depuis leurs lancements respectifs.



Sur les marchés électriques, Renault demeure le leader avec ZOE n°1 des ventes en VP. Kangoo Z.E. demeure sur la première marche du podium VU. Renault propose la gamme 100% électrique la plus complète du marché avec Twizy, Nouvelle ZOE dévoilée le mois dernier, Kangoo Z.E. et Master Z.E.

Dacia

Avec 76 449 immatriculations (- 1,6 %), Dacia réalise une part de marché de 6,6 %. Cinquième du marché VP, la marque occupe la 4e place du marché des VP vendus à clients particuliers. Sandero, toujours n°1 des ventes sur ce canal, réalise son meilleur volume historique sur la période et prend la 5e place du marché VP.

Alpine

Le succès d'Alpine est au rendez-vous avec plus de 1 700 ventes depuis le début de l'année. Alpine A110 prend ainsi la tête du segment Coupé.

Ivan Segal, directeur commercial France du Groupe Renaulta déclaré :

En cette fin de premier semestre, nous venons de renouveler Twingo et Clio, deux best-sellers de notre gamme. Elles ont reçu un bon accueil de la presse et des clients, et contribueront pleinement à notre performance commerciale au second semestre.

Mois de juin 2019 isolé Volume vs A-1 (%) Part de marché (%) vs A-1 (pt) MTM VP + VU 279 247 - 7,0 MTM VP 230 967 - 8,4 MTM VU 48 280 + 0,4 Groupe Renault VP+VU 82 630 - 10,1 29,6 - 1,0 Groupe Renault VP 67 235 - 11,7 29,1 - 1,1 Groupe Renault VU 15 395 - 1,9 31,9 - 0,7 Marque Renault VP+VU 66 971 - 10,8 24,0 - 1,0 Marque Renault VP 51 671 - 13,2 22,4 - 1,2 Marque Renault VU 15 300 - 1,6 31,7 - 0,6 Marque Dacia VP+VU 15 421 - 7,6 5,5 = 0,0 Marque Dacia VP 15 330 - 7,4 6,6 + 0,1 Marque Dacia VU 91 - 37,2 0,2 - 0,1 Marque Alpine VP 234 + 85,7 0,1 + 0,1

Cumul janvier-juin 2019 Volume vs A-1 (%) Part de marché (%) vs A-1 (pt) MTM VP + VU 1 421 173 - 0,6 MTM VP 1 166 445 - 1,8 MTM VU 254 728 + 5,6 Groupe Renault VP+VU 379 454 - 2,5 26,7 - 0,5 Groupe Renault VP 299 438 - 4,7 25,7 - 0,8 Groupe Renault VU 80 016 + 6,8 31,4 + 0,3 Marque Renault VP+VU 300 386 - 3,2 21,1 - 0,6 Marque Renault VP 221 256 - 6,3 19,0 - 0,9 Marque Renault VU 79 130 + 6,5 31,1 + 0,3 Marque Dacia VP+VU 77 331 - 1,3 5,4 = 0,0 Marque Dacia VP 76 449 - 1,6 6,6 = 0,0 Marque Dacia VU 882 + 33,6 0,3 + 0,1 Marque Alpine VP 1 733 ++ 0,1 + 0,1

* Renault leader du marché des VP vendus aux flottes d'entreprises sous réserve des chiffres définitifs

