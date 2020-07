Renault : RÉSULTATS COMMERCIAUX FRANCE 1ER SEMESTRE 2020

Renault à l'offensive

Grâce notamment au succès rencontré par ses modèles à forts volumes, tous récemment renouvelés, Renault progresse de 1,4 point sur le marché VP, à 20,4 % de part de marché. Sur le premier semestre, la marque immatricule 146 123 véhicules (- 34 %).

Renault demeure la marque n°1 en VP, en VP vendus à clients particuliers, en VE, en VU, ainsi qu'à flottes hors loueurs courte durée. Un an après son lancement commercial, Nouvelle Clio est un succès. Elle est ainsi le véhicule le plus vendu sur le marché VP français sur les 12 derniers mois. Et n°1 du marché en juin, premier mois de forte reprise après la crise du Covid-19. A la 4e place du marché VP, Nouveau Captur, leader des SUV du segment B, reçoit le renfort de sa toute nouvelle motorisation E-TECH Plug-in hybride, très bien accueillie par les clients lors des portes ouvertes de juin. Avec 20 225 immatriculations au 1er semestre, Twingo, 8e du marché VP, représente à elle seule près du tiers de son segment. Enfin ZOE, 9e du marché VP est leader incontestée du marché des véhicules électriques, avec près de 40 % de part de marché. Portée par la revalorisation du bonus écologique, ZOE double quasiment ses ventes avec 17 650 immatriculations (+ 98,8 %) sur le semestre.

Sur un marché VU un peu moins impacté que celui du VP, Renault maintient son leadership avec une part de marché de 31,3 % (+ 0,3 point). La marque place Nouveau Master et Kangoo en tête du marché, juste devant Nouveau Trafic, à la 4e place.

Kangoo Z.E.est leader incontesté du marché électrique utilitaire avec 43 % de part de marché. Avec Nouvelle ZOE société, n° 2 du marché et Master Z.E., les véhicules utilitaires Renault 100 % électriques représentent près des deux tiers du marché.

Dacia au rendez-vous de la reprise en juin

La marque fête en 2020 ses 15 ans de succès sur le marché français. Au premier semestre, Dacia a souffert de son exposition au marché des clients particuliers, fortement impacté par la crise du Covid-19. Mais en juin, Dacia profite pleinement du retour des clients dans le réseau commercial, avec des commandes doublées par rapport à juin 2019. Dacia occupe la 4e place du marché VP, avec 5,7 % du marché (- 0,9 point).

L'offre bicarburation essence et GPL proposée sur la gamme Dacia monte en puissance, avec des immatriculations doublées par rapport à l'ensemble de l'année 2019, à 3 747 unités.

Sanderoconserve sa place de véhicule le plus vendu à clients particuliers en France et se classe à la 6e place du top 10 VP.

Le Groupe Renault résiste

Au 1er semestre, les immatriculations VP + VU du Groupe Renault s'établissent à 242 534 unités, en recul de 36,1 %. La part de marché VP + VU du Groupe Renault s'établit à 27,2 % au 1er semestre (+ 0,5 point). Elle progresse en VP à 26,1 % (+ 0,5 point) comme en VU à 31,7 % (+ 0,2 point).

Ivan Segal, directeur commercial France du Groupe Renaulta déclaré : Comme l'ensemble du secteur automobile, nous avons traversé un premier semestre très difficile en raison du contexte sanitaire. Je salue notre réseau commercial pour son engagement exemplaire et la solidarité remarquable dont il a fait preuve pendant cette période. La forte reprise d'activité en juin est encourageante. Les nouveaux modèles Renault dans leur ensemble, et notre nouvelle technologie hybride E-TECH en particulier, rencontrent le succès. Ce seront des atouts forts au second semestre pour soutenir nos ventes.

Mois de juin 2020 isolé Volume vs A-1 (%) Part de marché (%) vs A-1 (pt) MTM VP + VU 285 847 + 2,4 MTM VP 233 818 + 1,2 MTM VU 52 029 + 7,7 Groupe Renault VP+VU 90 156 + 9,1 31,5 + 2,0 Groupe Renault VP 71 612 + 6,5 30,6 + 1,5 Groupe Renault VU 18 544 + 20,4 35,6 + 3,8 Marque Renault VP+VU 73 341 + 9,5 25,7 + 1,7 Marque Renault VP 54 964 + 6,4 23,5 + 1,1 Marque Renault VU 18 377 + 20,1 35,3 + 3,6 Marque Dacia VP+VU 16 740 + 8,6 5,9 + 0,3 Marque Dacia VP 16 574 + 8,1 7,1 + 0,5 Marque Dacia VU 166 + 82,4 0,3 + 0,1 Marque Alpine VP 74 - 70,4 0,0 + 0,1

Cumul janvier-juin 2020 Volume vs A-1 (%) Part de marché (%) vs A-1 (pt) MTM VP + VU 890 972 - 37,3 MTM VP 715 802 - 38,6 MTM VU 175 170 - 31,2 Groupe Renault VP+VU 242 534 - 36,1 27,2 + 0,5 Groupe Renault VP 187 078 - 37,5 26,1 + 0,5 Groupe Renault VU 55 456 - 30,7 31,7 + 0,2 Marque Renault VP+VU 200 994 - 33,1 22,6 + 1,4 Marque Renault VP 146 123 - 34,0 20,4 + 1,4 Marque Renault VU 54 871 - 30,7 31,3 + 0,3 Marque Dacia VP+VU 41 313 - 46,6 4,6 - 0,8 Marque Dacia VP 40 731 - 46,7 5,7 - 0,9 Marque Dacia VU 582 - 34,0 0,3 0,0 Marque Alpine VP 224 - 87,2 0,0 - 0,1