Renault : RÉSULTATS COMMERCIAUX FRANCE 2019 3EME TRIMESTRE

Au cumul à fin septembre 2019, la marque Renault est leader des marchés du véhicule particulier (VP), du véhicule utilitaire (VU), du véhicule électrique (VE) et du marché des VP vendus aux flottes d'entreprises.

Les ventes de la marque Renault sont dynamisées par les renouvellements réussis de Twingo et Clio.

Clio demeure le véhicule le plus vendu en France.

Dacia Sandero est n°1 des VP vendus à clients particuliers et 5e VP, toutes carrosseries confondues.

Boulogne-Billancourt, 01/10/2019 - Au cumul à la fin du troisième trimestre, Renault, en cours de renouvellement de ses modèles des segments A et B, est la première marque du marché français et se maintient en tête du marché des VP vendus à flottes. Dacia est 5e sur le marché VP. Le succès d'Alpine continue.



Renault

La marque Renault est n°1 du marché français, avec une part de marché de 18,3 %. Trois mois après son lancement, Nouvelle Clio est déjà en tête du Top 10 VP sur le mois de septembre isolé. Twingo est leader du segment A avec près du quart des immatriculations du segment.

Captur, dont le renouvellement a été annoncé pour la fin d'année, demeure leader des B-SUV et prend la 6e place du marché VP, tous segments confondus. En septembre sur le segment C, les ventes de Mégane, Scénic et Kadjar surperforment le marché. Espace est leader du segment E.

En VU, Renault demeure la marque leader. Les ventes de la marque progressent de 6,8 % et atteignent leur meilleur niveau en volume sur 9 mois depuis 11 ans, dans un marché toujours dynamique. Renault place 3 véhicules sur le podium VU, avec Kangoo n°1 du marché. Master et Trafic, renouvelés en septembre, complètent le podium et sont leaders du segment des fourgons.

Sur les marchés électriques, Renault demeure le leader avec ZOE qui représente 42,5% des ventes en VP. Kangoo Z.E. demeure sur la première marche du podium VU. Avec ZOE société et Master Z.E, ils réalisent à eux trois les 2/3 des ventes de véhicules utilitaires 100% électriques.



Dacia

Avec 104 756 immatriculations VP + VU (- 4,1 %), Dacia réalise une part de marché de 5,2 % (- 0,2 pt). Cinquième du marché VP, la marque occupe la 4e place du marché des VP vendus à clients particuliers. Sandero, toujours n°1 des ventes sur ce canal, prend la 5e place du marché VP.

Alpine

Le succès d'Alpine ne se dément pas avec 2 500 ventes depuis le début de l'année. Alpine A110 conserve la tête du segment Coupé et sa version S arrivera dans les showrooms à partir de ce mois-ci.

Ivan Segal, directeur commercial France du Groupe Renaulta déclaré :



Nous terminons le troisième trimestre avec un mois de septembre qui bénéficie, entre autres, des renouvèlements de Twingo et de Clio. L'arrivée de Nouvelle ZOE et Nouveau Captur en fin d'année nous permettra de renouveler complètement notre gamme A-B, et de consolider la position de Renault comme première marque française.

Mois de septembre 2019 isolé Volume vs A-1 (%) Part de marché (%) vs A-1 (pt) MTM VP + VU 209 377 MTM VP 173 444 + 16,6 MTM VU 35 933 + 3,7 Groupe Renault VP+VU 56 847 + 17,5 27,2 + 0,8 Groupe Renault VP 45 664 + 21,8 26,3 + 1,1 Groupe Renault VU 11 183 + 2,7 31,1 - 0,3 Marque Renault VP+VU 47 555 + 22,3 22,7 + 1,5 Marque Renault VP 36 487 + 29,8 21,0 + 2,1 Marque Renault VU 11 068 + 2,8 30,8 - 0,3 Marque Dacia VP+VU 9 248 - 2,2 4,4 - 0,7 Marque Dacia VP 9 134 - 2,3 5,3 - 1,0 Marque Dacia VU 114 + 12,9 0,3 = Marque Alpine VP 43 + 72,0 0,0 =

Cumul janvier-septembre 2019 Volume vs A-1 (%) Part de marché (%) vs A-1 (pt) MTM VP + VU 1 997 476 - 0,1 MTM VP 1 641 368 - 1,3 MTM VU 356 108 + 5,9 Groupe Renault VP+VU 516 098 - 2,9 25,8 - 0,8 Groupe Renault VP 406 164 - 5,3 24,7 - 1,0 Groupe Renault VU 109 934 + 7,0 30,9 + 0,3 Marque Renault VP+VU 408 838 - 3,0 20,5 - 0,6 Marque Renault VP 300 106 - 6,1 18,3 - 0,9 Marque Renault VU 108 732 + 6,8 30,5 + 0,3 Marque Dacia VP+VU 104 756 - 4,1 5,2 - 0,2 Marque Dacia VP 103 561 - 4,3 6,3 - 0,2 Marque Dacia VU 1 195 + 21,0 0,3 = Marque Alpine VP 2 497 + 216,9 0,2 + 0,1