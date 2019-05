Renault : S&P Global Ratings maintient sa notation

29/05/2019 | 18:07

S&P Global Ratings estime que le projet de fusion de Fiat Chrysler Automobiles (FCA; BB + / Positive / B) avec Renault (BBB / Negative / A-2) présente de nombreux avantages stratégiques.



' Le nouveau groupe bénéficierait de synergies en termes d'ampleur des opérations, de variété et d'étendue des marques, de diversification géographique des bénéfices et d'investissements technologiques ' annonce S&P.



Cependant, S&P estime qu'une telle transaction comporte des risques, notamment en raison de la faiblesse des marchés automobiles mondiaux et des tensions commerciales.



' Nous pensons également que la fusion pourrait présenter des difficultés pour les relations entre Renault et ses partenaires de longue date, Nissan et Mitsubishi, ce qui pourrait rallonger le temps nécessaire à la réalisation de la fusion '.



' Nos notations sur les deux entités resteront inchangées jusqu'à ce qu'elles aient officiellement convenu des conditions définitives de la fusion, y compris de sa structure de capital ' rajoute S&P.



' Le conseil d'administration de Renault a manifesté son intérêt pour la poursuite des négociations de rapprochement, mais le moment de la clôture de la transaction reste inconnu '.



