Renault : Signatech Alpine Elf complète son équipage pour la saison...

À deux semaines du Prologue de Barcelone, Signatech Alpine Elf dévoile son équipage complet pour la saison 2019-2020 du Championnat du Monde FIA WEC.

Sacré en ELMS en 2013 et sur le podium LMP2 du Mans en 2017 avec Alpine, Pierre Ragues retrouve la marque au A fléché en rejoignant Thomas Laurent et André Negrão.

L'équipe témoigne sa reconnaissance à Pierre Thiriet pour avoir brillamment défendu ses couleurs afin d'obtenir un nouveau titre mondial et une nouvelle victoire aux 24 Heures du Mans.

Après avoir officialisé l'arrivée du grand espoir français Thomas Laurent aux côtés d'André Negrão lors des 24 Heures du Mans, Signatech Alpine Elf est en mesure d'annoncer le retour de Pierre Ragues au sein de l'équipe.

Pierre Thiriet ayant pris la décision de se concentrer sur ses prochains enjeux personnels et professionnels, les hommes de Philippe Sinault ont choisi de faire appel à un pilote qu'ils connaissent particulièrement bien afin de le remplacer.

Vice-Champion de Formule Campus en 2003, Pierre Ragues a disputé ses premières 24 Heures du Mans en 2006. Deux ans plus tard, il montait sur le podium en LMP2 avant de rejoindre l'écurie Signature-Alpine avec laquelle il a remporté le premier titre de la marque en European Le Mans Series en 2013.

Parti relever d'autres défis en ELMS puis en FIA WEC, Pierre a retrouvé les Bleus en 2017 lors d'une saison partielle ponctuée d'une quatrième place au classement général des 24 Heures du Mans, synonyme de podium dans la catégorie LMP2. Depuis, le Français continue de briller en ELMS avec notamment deux nouveaux podiums.

Le trio formé par Thomas Laurent, André Negrão et Pierre Ragues aura pour objectif d'aller chercher un troisième sacre mondial pour Alpine tout en essayant d'obtenir une troisième victoire consécutive en LMP2 aux 24 Heures du Mans.

L'équipe débutera ses préparatifs les mardi 23 et mercredi 24 juillet à l'occasion du Prologue sur le Circuit de Barcelona-Catalunya (Espagne).

Philippe Sinault, Team principal Signatech Alpine

Nous tenons tout d'abord à remercier Pierre Thiriet pour son rôle extrêmement important dans notre nouvelle victoire aux 24 Heures du Mans et la reconquête de notre titre en Championnat du Monde FIA WEC. Il n'a commis aucune faute tout en rendant une copie parfaite au Mans.

Nous avons eu l'opportunité de rappeler Pierre Ragues à nos côtés et les choses se sont faites naturellement. Nous partageons les mêmes valeurs sportives et humaines, ce qui représente à la fois un gain de temps et un gage de compétitivité. En outre, son profil atypique et polyvalent en a toujours fait l'un des meilleurs ambassadeurs d'Alpine sur les circuits et en dehors. Nous nous inscrivons donc dans la continuité des années précédentes avec un équipage performant, cohérent et complémentaire. Nous n'avons plus qu'une hâte : retrouver la piste dans deux semaines à Barcelone !

Calendrier 2019-2020 du Championnat du Monde FIA WEC

23-24 juillet 2019 : Prologue - Circuit de Barcelona-Catalunya (Espagne)

1 er septembre 2019 : 4 Heures de Silverstone (Grande-Bretagne)

10 novembre 2019 : 4 Heures de Shanghai (Chine)

14 décembre 2019 : 8 Heures de Bahreïn (Bahreïn)

1 er février 2020 : 6 Heures de São Paulo (Brésil)

2 mai 2020 : Total 6 Heurs de Spa-Francorchamps (Belgique)

13-14 juin 2020 : 24 Heures du Mans (France)