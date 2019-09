Renault : a présenté le nouveau Captur à Francfort

10/09/2019 | 18:17

Le groupe Renault annonce avoir, à l'occasion du salon de l'Automobile de Francfort, présenté le nouveau Captur.



“Au sommet des ventes depuis 7 ans, Renault Captur se renouvelle entièrement et propose toujours plus de polyvalence, de personnalisation et de sécurité dans un écrin plus désirable que jamais ... Autant de qualités qui l'accompagneront dans ses ambitions mondiales, notamment sur le marché chinois”, commente le constructeur.



1.5 million de Captur, premier du nom, avaient été vendus dans plus de 90 pays.





