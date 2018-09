Renault : accord avec Google pour Renault-Nissan-Mitsubishi

18/09/2018 | 09:49

L'alliance automobile Renault-Nissan-Mitsubishi annonce ce jour la signature d'un accord pluriannuel mondial de partenariat avec Google, afin d'équiper les véhicules Renault, Nissan et Mitsubishi Motors de systèmes intelligents d'info-divertissement via l'adoption d'Android.



Ainsi, les marques de l'alliance vont utiliser le système d'exploitation de Google pour proposer à leurs clients des services comme Google Maps, Google Assistant et le magasin d'applications Google Play Store. Les premiers véhicules devraient en être équipés dès 2021.



'Les membres de l'Alliance, dont les ventes cumulées s'élèvent à plus de 10,6 millions de véhicules sur près de 200 marchés, intégreront les services et applications Google dans leurs systèmes d'info-divertissement et sur le Cloud afin d'améliorer l'expérience à bord. Une partie des véhicules des marques de l'Alliance utilisera la plateforme Android. Cependant chacune aura la possibilité de proposer sa propre interface et des fonctionnalités uniques sur la base de cette plateforme commune.', est-il expliqué dans un communiqué.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.