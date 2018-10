Renault : accord avec le Liaoning pour les VUL en Chine

16/10/2018 | 15:38

Renault et Brilliance China Automotive Holdings Limited, qui ont formé le 1er janvier une coentreprise de véhicules utilitaires légers (VUL), annonce la signature d'un accord de coopération stratégique avec des responsables chinois du Liaoning.



'La province de Liaoning est l'un des nouveaux centres industriels automobiles de la Chine avec plus de 120 constructeurs d'automobile et de pièces détachées. C'est la plus grande économie provinciale du nord-est de la Chine', souligne le constructeur au losange.



Cet accord vise à accélérer davantage la croissance des VUL en Chine. Renault a également confirmé le projet de trois nouveaux VUL électriques au sein de la gamme de la coentreprise pour ce pays d'ici deux ans.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.