Renault : annonce de nouveaux véhicules électriques

02/10/2018 | 08:05

Carlos Ghosn, Président - Directeur Général du Groupe Renault, a annoncé un nouveau véhicule urbain électrique abordable, avec une première commercialisation en Chine en 2019, et des versions hybrides et hybrides rechargeables proposées dès 2020 sur trois de ses véhicules les plus populaires: Clio, Captur et Mégane.



Le Groupe Renault a dévoilé Renault K-ZE, un nouveau véhicule électrique du segment A, inspiré du style des SUV et doté d'une autonomie de 250 km NEDC, soit la meilleure autonomie de son segment. Renault K-ZE sera donc en premier lieu commercialisé en Chine.



Carlos Ghosn a également révélé AEX (Augmented Editorial Experience), un concept inédit présenté le 2 octobre lors du Mondial de l'Automobile à Paris.



' Notre tout nouveau modèle, Renault K-ZE, est une voiture citadine abordable, inspirée des SUV, et qui réunit le meilleur du Groupe Renault : notre leadership sur les véhicules électriques, notre expertise dans les véhicules abordables et notre capacité à nouer des partenariats solides ', a déclaré Carlos Ghosn, Président - Directeur Général du Groupe Renault.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.