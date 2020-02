Renault : apporte une précision sur son plan d'optimisation

Données financières (EUR) CA 2020 55 314 M EBIT 2020 1 785 M Résultat net 2020 1 039 M Trésorerie 2020 1 502 M Rendement 2020 3,93% PER 2020 7,36x PER 2021 4,47x VE / CA2020 0,11x VE / CA2021 0,10x Capitalisation 7 365 M Graphique RENAULT Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique RENAULT Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 22 Objectif de cours Moyen 43,92 € Dernier Cours de Cloture 27,23 € Ecart / Objectif Haut 234% Ecart / Objectif Moyen 61,3% Ecart / Objectif Bas -26,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Clotilde Delbos Executive VP, Chief Executive & Financial Officer Jean-Dominique Senard Chairman Pascale Sourisse Independent Director Benoît Ostertag Director Eric Personne Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) RENAULT -35.44% 8 084 TOYOTA MOTOR CORPORATION -1.23% 186 126 VOLKSWAGEN AG -15.56% 82 604 HONDA MOTOR CO., LTD. 0.43% 46 299 DAIMLER AG -21.33% 45 607 GENERAL MOTORS COMPANY -16.09% 43 885