Renault : avancées en vue des enquêtes sur Carlos Ghosn

07/12/2018 | 09:26

Selon l'agence de presse Bloomberg, Renault espère parvenir 'dans une semaine environ' aux premières conclusions de l'enquête interne diligentée par le constructeur automobile français. Il s'agit d'établir si les rémunérations de Carlos Ghosn, en titre toujours patron du groupe et de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, et d'autres hauts cadres ont été rendues publiques dans les règles.



Conduite par Eric Le Grand, ex-chef de la sécurité de Renault récemment nommé responsable de l'éthique et de la conformité, et Claude Baland, autre cadre du groupe, l'enquête porte sur les salaires et les avantages consentis à ces cadres dirigeants, rapporte l'agence de presse.



Rappelons que M. Ghosn, arrêté le 19 novembre au Japon, est depuis lors placé en détention sur des soupçons de sous-déclaration de ses revenus en tant que président de Nissan. Sa mise en examen par la justice japonaise devrait intervenir lundi, ajoute Bloomberg, ce que corrobore le le journal japonais Nikkei. .



Le tout dans un climat de relative méfiance entre la direction de Renault, qui s'interroge sur les motivations de la direction générale de sa filiale Nissan dans cette affaire. Renault ne semble pas être parvenu à obtenir de Nissan la totalité du dossier contre Carlos Ghosn.









