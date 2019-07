Renault : baisse des volumes sur le 1er semestre 2019

01/07/2019 | 15:44

Les volumes VP sont en baisse de 6,3% pour Renault en cumul à la fin du premier semestre 2019. Sur le mois de Juin 2019, la baisse est de -13,2%.



Clio consolide sa place de n°1 du marché français, tous canaux de vente confondus. Également renouvelée, Twingo demeure leader du segment A et voit ses ventes repartir à la hausse.



Captur demeure leader des B-SUV et confirme sa 5e place sur le marché, tous segments confondus. Le Groupe place 3 véhicules dans le top 5 du segment C, avec Duster, Mégane et Scénic. Espace reste leader du segment E.



Les ventes en VU progressent de 6,5 % en cumul à la fin du premier semestre 2019 et atteignent leur meilleur niveau en volume depuis 11 ans.



Sur les marchés électriques, Renault demeure le leader avec ZOE n°1 des ventes en VP. Kangoo Z.E. demeure sur la première marche du podium VU.



