Renault : bientôt un successeur à Carlos Ghosn ?

16/01/2019 | 12:47

Selon plusieurs médias, dont Le Monde et Le Figaro, un conseil d'administration pourrait se tenir dimanche chez Renault pour décider de la mise en place d'une nouvelle gouvernance, alors que la demande de libération sous caution de Carlos Ghosn a été refusée mardi et que celui qui est toujours PDG du groupe devrait rester, selon toute vraisemblance, en prison jusqu'à son procès.



Ainsi, selon les informations du Figaro, plusieurs représentants du gouvernement français (dont Martin Vial, directeur général de l'Agence des participations de l'État, et Emmanuel Moulin, directeur de cabinet du ministre de l'Économie Bruno Le Maire), se rendront ce jour à Tokyo pour échanger avec les acteurs du dossier Renault-Nissan. Avec un objectif : stabiliser l'Alliance Renault-Nissan et préparer la nomination d'un nouveau président.



Une gouvernance à deux têtes pourrait être mise en place pour gérer l'après-Ghosn. Thierry Bolloré serait ainsi favori pour le poste de directeur général, quand celui de président non-exécutif semble promis à Jean-Dominique Senard, président d'un groupe Michelin qu'il doit quitter au printemps. Il reviendrait alors à ce dernier d'achever le mandat de Carlos Ghosn. Lequel aurait dû se terminer en 2022.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.