Renault : chute après les 2 inculpations de plus pour C. Ghosn

11/01/2019 | 14:45

Le titre Renault chute de -4% en début d'après-midi après l'annonce ce matin de deux inculpations en plus pour Carlos Ghosn. Il est désormais poursuivi pour abus de confiance et pour avoir minoré le montant de ses revenus entre 2015 et 2018 dans les rapports boursiers de Nissan. Le patron du groupe Renault restera donc en prison.



Rappelons que la demande de libération sous caution formulée mardi par Carlos Ghosn par l'intermédiaire de ses avocats a été refusée par la justice japonaise.



Le juge évoque toujours, comme lors de l'audience publique de mardi, un risque de fuite et d'altération de preuves. Si tel devait être le cas, Carlos Ghosn devra s'armer de patience : le procès n'est pas prévu avant au minimum six mois.



Renault a annoncé également ce matin qu'au cours d'une réunion d'information de ses administrateurs, la mission de vérification a conclu à la conformité des éléments de rémunération des membres actuels du comité exécutif pour 2017 et 2018, et à l'absence de fraude.



Conformément à la saisine initiale, la mission de vérification se poursuivra sur les exercices antérieurs. Il en sera rendu compte de la même manière dès la prochaine séance du conseil d'administration.



