Renault : confirme les dépenses engagées de 11 ME par RNBV

05/06/2019 | 07:55

Le Conseil d'administration de Renault a pris connaissance des conclusions définitives de la mission d'audit conjoint mise en oeuvre avec Nissan sur RNBV, leur filiale commune.



' Ces conclusions ont confirmé des déficiences au sein de RNBV au plan de la transparence financière et des procédures de contrôle des dépenses, qui avaient déjà été relevées par les auditeurs dans leurs conclusions intermédiaires de début avril ' indique le groupe.



Les conclusions de la mission d'audit conjoint ont également confirmé les questionnements que suscitent un certain nombre de dépenses engagées par RNBV pour un montant total de l'ordre de 11 millions d'euros.



' Ce montant couvre différents types de dépenses, à savoir les surcoûts de déplacements de M. Ghosn par avion, certaines dépenses engagées par M. Ghosn et des dons ayant bénéficié à des organismes à but non lucratif ' précise le groupe.



' Sur la base de ces constats, le Conseil d'administration a décidé de demander aux représentants de Renault de se rapprocher de leurs homologues de Nissan dans les instances de gouvernance de RNBV en vue de la mise en oeuvre des actions judiciaires disponibles aux Pays-Bas au titre des surcoûts de déplacements de M. Ghosn par avion, de certaines dépenses engagées par M. Ghosn et des moyens d'être dédommagé par M. Ghosn des dons ayant bénéficié à certains organismes à but non lucratif ' rajoute la direction.



