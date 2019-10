Renault : démet de ses fonctions Thierry Bolloré, Clotilde Delbos devient DG par intérim

(Actualisation : contexte dans lequel le conseil d'administration a procédé aux changements de gouvernance, relations avec Nissan, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile Renault a annoncé vendredi que son conseil d'administration avait mis fin au mandat de directeur général de Thierry Bolloré avec effet immédiat.

Le conseil d'administration a décidé de nommer Clotilde Delbos, actuellement directrice financière du groupe, en tant que directrice générale par intérim, "le temps de mener un processus de désignation d'un nouveau directeur général", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Clotilde Delbos a rejoint Renault en 2012 en tant que directeur performance et contrôle du groupe. La responsable occupait ses fonctions de directrice financière et de présidente du conseil d'administration de RCI Banque depuis 2016. Elle est membre du comité exécutif du groupe Renault.

Pour épauler Clotilde Delbos, le conseil du groupe a "donné un avis favorable à la désignation de messieurs Olivier Murguet et José Vicente de los Mozos, en qualité de directeurs généraux adjoints", a ajouté Renault.

Thierry Bolloré avait été nommé directeur général de Renault en janvier, dans la foulée de la démission de l'ex-PDG Carlos Ghosn, dont l'arrestation fin 2018 avait ébranlé l'alliance entre Renault et son partenaire Nissan.

L'annonce ce nouveau remaniement a été saluée par les investisseurs, l'action Renault gagnant 3,9% à 52,8 euros vendredi vers 12h00.

Tensions avec Nissan et résultats décevants

Thierry Bolloré a été démis de ses fonctions alors que cet été, le constructeur a dû revoir à la baisse son objectif de chiffre d'affaires pour 2019 dans un contexte de ralentissement généralisé du marché de l'automobile. Les relations du groupe avec son partenaire Nissan restent par ailleurs délicates depuis l'arrestation en novembre 2018 de Carlos Ghosn, accusé de malversations.

Des dirigeants de Nissan estiment que Thierry Bolloré a traîné les pieds pour aider le constructeur automobile japonais dans son enquête sur le mandat de son ex-président, ont indiqué des sources proches du dossier. Carlos Ghosn a été démis de ses fonctions à la tête de Nissan après son arrestation au Japon.

Thierry Bolloré n'est pas non plus parvenu à résoudre des tensions plus profondes, liées notamment au souhait de Nissan que les participations croisées entre le groupe et son partenaire Renault soient rééquilibrées. Dans le cadre de l'alliance entre les deux groupes, Renault détient 43% du capital de Nissan, alors que le japonais ne possède que 15% des actions Renault, sans droits de vote.

En juillet, Renault avait abaissé son objectif de chiffre d'affaires, face à l'érosion de la demande et à un marché automobile mondial attendu en baisse de l'ordre 3% en 2019 par le constructeur automobile. Le groupe table sur un chiffre d'affaires 2019 "proche" de celui de 2018, à taux de change et périmètre constants, alors qu'il anticipait auparavant une hausse annuelle sur cette même base. Au premier semestre, le free cash-flow opérationnel de l'automobile s'est inscrit à -716 millions d'euros, contre un flux positif de 418 millions d'euros un an auparavant.

