Renault : détaille sa présence au salon Solutrans

18/11/2019 | 10:21

Le groupe Renault annonce ce lundi que Renault Pro+, son service d'utilitaires réservé aux professionnels, sera présent à l'édition 2019 du salon Solutrans.



'Deux stands, intérieur et extérieur, sont dédiés à l'expertise 'sur-mesure' de la marque et rassemblent une vingtaine de véhicules transformés sur base de Nouveau Renault Trafic et Nouveau Renault Master : bennes, nacelle, ambulance, camping-car, bus, transport de personnes à mobilité réduite, etc. Le show-car Kangoo Z.E. Concept y est également exposé, préfigurant le design de Nouveau Kangoo qui sera commercialisé en 2020. Un stand intérieur est dédié aux dernières innovations présentes sur les véhicules utilitaires électriques de la marque', détaille notamment le groupe.



Le salon aura lieu du 19 au 23 novembre à Lyon.



