Renault dévoile son nouveau Kangoo, silence sur la version Daimler

Selon le journal allemand Magazin, le futur président du directoire de Daimler, Ola Källenius, a laissé entendre que les programmes communs entre le groupe allemand et l'alliance Renault-Nissan pourraient ne pas se poursuivre au-delà des projets actuels.

Les constructeurs travaillent depuis une dizaine d'années ensemble dans les moteurs diesel et essence, dans les pick-ups et sur les programmes Twingo/Smart ForFour et Kangoo/Citan.

Le Kangoo, dont la première génération remonte à 1997, sera renouvelé en 2020 avec une face avant modernisée et une allure générale tirant plus sur la voiture que sur l'utilitaire. Le modèle aura également un cousin japonais, le NV250, puisqu'il sera aussi décliné pour Nissan.

En revanche, le directeur alliance des véhicules utilitaires de Renault a refusé de faire un commentaire sur la suite du programme Citan.

"Ça c'est le futur, on verra", a-t-il dit lors d'une présentation des dernières nouveautés dans la gamme de véhicules utilitaires du groupe Renault au Technocentre, à Guyancourt (Yvelines). Le groupe a également présenté un restylage de son fourgon Trafic et de son grand fourgon Master.

Fort d'une longue expérience dans les véhicules à usage professionnel, Renault compte utiliser ce levier pour augmenter ses ventes dans le cadre de son plan stratégique 2022. Il vise une hausse de 40% de ses ventes d'utilitaires à cet horizon.

Le groupe au losange publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre vendredi. Arnaud Jaeger, directeur alliance des programmes "vans", a d'ores et déjà indiqué que les ventes mondiales de véhicules utilitaires du groupe avaient augmenté de 3% sur les trois premiers mois de l'année. En revanche, a-t-il précisé, l'arrivée des nouvelles normes WLTP sur les fourgons, les incertitudes politiques mondiales et les variations de changes rendent les prévisions 2019 toujours difficiles.

(Gilles Guillaume, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)