Renault : dévoile un coupé-crossover à Moscou

29/08/2018 | 09:24

Renault dévoile son show car Arkana en avant-première mondiale au Salon International de Moscou, un coupé-crossover annonçant un véhicule destiné aux marchés internationaux, 'dans un segment C extrêmement concurrentiel'.



'Le segment C est actuellement le secteur le plus dynamique et le plus compétitif de l'industrie automobile. Et tout particulièrement pour les SUV. Les besoins des clients sont de plus en plus variés', explique le constructeur automobile au losange.



Ce nouveau véhicule sera fabriqué et commercialisé dans différents pays à travers le monde, en commençant par la Russie dès 2019. Il sera ensuite produit et distribué en Asie et dans d'autres régions, avec le même design unique, mais adapté aux attentes des marchés locaux.



