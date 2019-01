Renault : dévoile une version restylée de la Twingo

22/01/2019 | 11:49

Le groupe Renault dévoile ce jour une version restylée de sa Twingo, qui se veut 'plus fun, toujours plus raffinée'.



Elle se distingue notamment par une nouvelle signature lumineuse, baptisée C-Shape, par de nouvelles options de personnalisation, une nouvelle calandre, ou encore un bouclier aux formes plus sculptées. Elle sera disponible en huit teintes, dont deux nouvelles, 'jaune mango' et 'blanc quartz', pour trois niveaux de finition.



La date de commercialisation n'a pas été précisée.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.