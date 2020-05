Renault : devrait annoncer la suppression de 5 000 postes

27/05/2020 | 11:02

La direction de Renault présentera demain son plan de restructuration. Selon le Figaro, le groupe devrait annoncer un plan de suppressions de 5 000 postes d'ici à 2024. Ces 5 000 suppressions de postes en France représentent moins de 3% de l'effectif mondial.



Ce plan de réduction d'effectifs privilégiera le non-remplacement de salariés partant en retraite précise le Figaro. Le groupe va éviter de recourir à un plan de départs volontaires.



' Le coeur du redressement est, semble-t-il, axé sur la réduction des gammes/modèles et l'optimisation des coûts d'ingénierie. Ce vendredi, nous en saurons plus avec les détails du plan de réduction de coûts de 2 MdsE sur 3 ans. La signature par l'Etat de la garantie sur le PGE de 5 MdsE reste soumise à la réussite d'une concertation entre direction, Etat et syndicats qui se déroulera dès lundi au sujet des sites de Maubeuge et Douai ' indique ce matin Invest Securities.



Les analystes soulignent également que le plan de la restructuration semble bien plus important chez Nissan. Le groupe envisage ainsi des fermetures d'usines surtout en Europe (Espagne, UK) et près de 20 000 suppressions de postes (15% de son effectif mondial).



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.