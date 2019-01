Renault : devrait nommer jeudi le duo Bolloré-Senard pour remplacer Ghosn -sources

(Actualisation : officialisation de la date du conseil d'administration, recommandations par le conseil des nominations du duo Thierry Bolloré-Jean-Dominique Senard, contexte)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Renault a déclaré mardi qu'un conseil d'administration se tiendrait jeudi pour remplacer son PDG Carlos Ghosn. Le conseil se verra recommander à cette occasion le duo Thierry Bolloré-Jean-Dominique Senard pour prendre la tête du groupe, ont précisé des personnes proches du dossier au Wall Street Journal.

Le comité des nominations de Renault recommandera au conseil de nommer Thierry Bolloré, actuel directeur général délégué à titre temporaire, au poste de directeur général, et Jean-Dominique Senard, le président de la gérance de Michelin, à la présidence du constructeur automobile, ont indiqué des personnes proches du dossier au Wall Street Journal. Les nominations de Thierry Bolloré et Jean-Dominique Senard devront être approuvées par le conseil d'administration et un changement de dernière minute reste possible, ont précisé ces sources.

Mettre en place "une gouvernance pérenne"

Pour faire face à l'incarcération de Carlos Ghosn au Japon depuis le 19 novembre, Renault a mis en place une gouvernance par intérim, en nommant Thierry Bolloré directeur général délégué à titre provisoire, tandis que l'administrateur référent, Philippe Lagayette, préside le conseil d'administration sans avoir le titre officiel de président. En vertu de la présomption d'innocence, Carlos Ghosn est toujours PDG de Renault.

Mais en raison de la détention prolongée du dirigeant au Japon, l'Etat, qui détient 15% du capital de Renault, a poussé le constructeur automobile à agir. Le 16 janvier, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, avait indiqué avoir demandé au conseil d'administration de Renault de mettre en place "une nouvelle gouvernance pérenne" chez le constructeur, confirmant le remplacement de Carlos Ghosn.

Mardi, le tribunal de Tokyo a rejeté une nouvelle demande de libération sous caution du dirigeant dont la détention provisoire devrait courir au moins jusqu'au 10 mars prochain. Carlos Ghosn a été mis en examen au Japon pour abus de confiance et pour ne pas avoir déclaré la totalité de ses revenus dans des documents boursiers entre 2010 et 2018.

Directeur général de Renault depuis 2005 et président du groupe depuis 2009, Carlos Ghosn perdra de nouvelles prérogatives après avoir été déjà démis de ses fonctions de président des conseils d'administration de Nissan et de Mitsubishi, les 22 et 26 novembre derniers.

(Stacy Meichtry, The Wall Street Journal, a contribué à cet article)

