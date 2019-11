Renault : du changement chez Renault F1 Team

04/11/2019 | 12:44

Renault F1 Team annonce ce jour une restructuration de son département aérodynamique en prévision de la saison 2020, avec le départ de Peter Machin, Head of Aerodynamics.



'Dirk de Beer lui succède au même poste pour apporter sa vaste expérience dans la gestion de départements aérodynamiques notamment à Enstone. Il sera épaulé par un Deputy Head of Aerodynamics, qui nous rejoindra l'année prochaine en provenance d'une autre écurie. Vince Todd occupera ce poste par intérim jusqu'à son arrivée', précise le constructeur automobile.



James Rodgers, actuellement Principal Aerodynamicist chargé des projets liés aux futures voitures, est promu Chief Aerodynamicist, et sera responsable du développement et de la performance aérodynamique.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.