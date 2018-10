Renault : en berne, l'automobile pénalisée par la Chine

24/10/2018 | 14:05

A la Bourse de Paris, l'action Renault a perdu près du quart de sa valeur depuis le début de l'année, une performance proche de celle de l'indice sectoriel Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts (- 22%). Même si les allemands Volkswagen et BMW sont un peu moins mal orientés (- 15% environ). A surveiller : le colossal marché chinois, qui pourrait bien être devenu mature.



Au-delà des conséquences du 'dieselgate', de la mise en place d'un nouveau protocole de tests d'émission (WLTP), de l'électrification et de l'autonomisation des véhicules, et d'une conjoncture mollissante en Europe, mettons l'accent sur un point sensible pour les constructeurs automobiles : la Chine.



Volkswagen revendique 'une position de leader' sur ce marché. Au 1er semestre, les différentes marques du groupe siglé VW ont livré près de deux millions de voitures de tourisme en Chine (+ 9,3%). Ainsi, ce pays concentre à lui seul près de 39% des livraisons totales du groupe sur la période, soit 5,1 millions d'unités. Il s'agit de son premier marché, loin devant l'Europe de l'Ouest et 1,8 million d'unités. Mais si les livraisons unitaires augmentent toujours de 5% en Chine (avec Hong Kong) sur neuf mois, elles ont baissé de 5,7% en septembre.



BMW était moins exposé : la Chine continentale concentrait 'seulement' 24% des ventes semestrielles (1,2 million de véhicules) du groupe munichois, contre 45% pour l'Europe. Et la dynamique reste porteuse : en septembre, ses livraisons unitaires progressaient toujours (+ 13,2%), davantage même que sur neuf mois (+ 5,3%).



Venons enfin à Renault : la Chine est le 4e marché du groupe au losange, entre l'Allemagne et l'Italie, mais ses livraisons (167.908 unités sur neuf mois) sont assez diluées par rapport à celles du groupe dans son ensemble, qui approchent les trois millions d'unités. Mais attention : pour l''alliance' que forme l'ensemble Renault-Nissan-Mitsubishi, le premier marché était également la Chine au 1er semestre. Notons d'ailleurs que Renault a ramené hier sa prévision de croissance du marché chinois de 5% à 2% au titre 2018.



Premier débouché automobile mondial, la Chine décélère. A en croire Bernstein, il ne s'agit pas seulement d'une conséquence du ralentissement conjoncturel qui semble se propager à l'ensemble de la planète, mais d'un phénomène structurel. Après des décennies de forte croissance, 'le marché (automobile) chinois est désormais mature', tranche une note publiée ce matin. Ce qui serait synonyme de croissance plus faible, et de cyclicité plus forte.



Les analystes ont calculé qu'aux Etats-Unis, au Royaume-Uni (1925 dans les deux cas), au Japon (1970), en Corée du Sud et à Taïwan (au milieu des années 90), l'inflexion est intervenue lorsque le chiffre de 160 voitures détenues pour 1.000 habitants a été atteint. La Chine y arrivera en 2019 ou en 2020, mais peut-être l'acmé a-t-elle déjà été dépassée : le pays croule sous les voitures. Selon les chiffres du 'géolocalisateur' TomTom, '21 des 100 villes les plus embouteillées au monde sont chinoises', souligne Bernstein.



Bien sûr, les plans de relance de Pékin devraient soutenir la demande, d'autant que des mesures spécifiques à l'automobile semblent en préparation. Mais ces aides risquent de ne pas pouvoir relancer durablement un marché sur lequel la plupart de ceux qui pouvaient acquérir une voiture l'ont probablement déjà fait. Bref, il serait peut-être temps, estime Bernstein, que les constructeurs réduisent leurs capacités de production en Chine. Alors que pour l'instant, les analystes anticipent une augmentation d'environ 7% en 2019/2020. A suivre.



EG



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.