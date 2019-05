Renault et Fiat discutent d'une vaste alliance, une fusion envisagée - sources

(Actualisation: informations sur la positions de l'Etat français et l'absence de Nissan dans les échanges entre Fiat et Renault, contexte)

PARIS/MILAN (Agefi-Dow Jones)--Les constructeurs automobiles Renault et Fiat Chrysler Automobiles sont en discussions en vue de rapprocher de vastes pans de leurs activités, ont indiqué des personnes proches du dossier. Dans le cadre de ces discussions, les deux groupes ont évoqué la possibilité d'une fusion, ont ajouté les sources.

Les négociations entre les deux parties se trouvaient à un stade avancé dimanche et comprenaient plusieurs issues possibles, selon ces personnes. Renault et Fiat devraient annoncer lundi un accord de coopération dans des domaines comprenant les technologies de véhicules électriques, les plateformes de production et la connectivité, ont précisé les sources.

Renault et Fiat pourraient également annoncer qu'ils étudient une fusion entre égaux, ont ajouté les sources. Une telle opération créerait une entité d'une valeur combinée de 37 milliards de dollars et produisant près de 9 millions de véhicules par an. La nouvelle entité se classerait au troisième rang mondial des constructeurs automobiles en termes de production, derrière Volkswagen et Toyota mais devant General Motors.

Un échange de participations entre les deux groupes, dans le cadre d'un accord initial qui ouvrirait ultérieurement la voie à une fusion, fait également partie des options faisant l'objet de discussions, ont indiqué les sources proches du dossier.

Le président de Renault, Jean-Dominique Senard, a rencontré vendredi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, et lui a présenté le projet de fusion, a indiqué une des sources. L'Etat français, qui détient 15% de Renault, n'est pas opposé à un rapprochement, selon cette personne.

"Il ne s'agit pas seulement d'une plate-forme ou d'une coentreprise", a ajouté cette source. Renault a convoqué une réunion du conseil d'administration pour lundi, a déclaré une autre personne proche du dossier.

Rien ne garantit que les parties parviendront à un accord, et les personnes proches des discussions ont averti que les négociations pourraient échouer.

Un responsable français a déclaré que Paris avait informé le gouvernement japonais d'un accord potentiel après avoir appris vendredi que le conseil d'administration de Renault devait examiner cet accord dans les jours à venir.

L'Etat français évaluera la proposition finale avec un esprit ouvert, a déclaré cette source, ajoutant que l'accord devait avoir un sens sur le plan industriel et créer une entreprise d'une taille suffisante pour investir des sommes considérables dans le développement de véhicules électriques et autonomes.

Cette source a ajouté que le gouvernement serait "particulièrement vigilant" à la façon dont un tel accord affecterait l'emploi chez les constructeurs automobiles.

Si une fusion complète ne se concrétisait pas, Fiat Chrysler pourrait quand même rejoindre l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, selon les personnes proches du dossier. Dans un tel cas de figure, l'Alliance produirait environ 15 millions de véhicules par an, ce qui en ferait le premier groupe automobile au monde.

Toutefois, l'ajout d'un quatrième membre à l'Alliance risquerait de compliquer la situation au moment même où elle est confrontée à des pressions. Renault et Nissan cherchent à définir l'avenir de l'Alliance. Renault a essayé de proposer une fusion avec Nissan le mois dernier, mais a vu cette proposition rejetée par son partenaire. Nissan a déclaré souhaiter que les sociétés opèrent de manière plus indépendante.

Des personnes proches du dossier ont indiqué que Nissan n'était pas impliqué dans les échanges entre Renault et Fiat Chrysler. La réaction des dirigeants du constructeur japonais n'a pas pu être déterminée.

-Nick Kostov et Eric Sylvers, The Wall Street Journal

(Version française Valérie Venck et Julien Marion) ed: JXM - VLV

