Renault : évolution du Conseil d'administration

03/04/2019 | 16:53

Le Conseil d'administration, réuni ce jour, a pris acte de la décision de Monsieur Carlos Ghosn de démissionner de son mandat d'administrateur à la date de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2018, prévue le 12 juin 2019.



Le Conseil d'administration a, par ailleurs, décidé, sur recommandation du Comité des nominations et de la gouvernance, de proposer à l'Assemblée générale des actionnaires du 12 juin 2019 la nomination de Madame Annette Winkler, en qualité d'administratrice indépendante, en remplacement de Madame Cherie Blair dont le mandat arrive à échéance.



Le Conseil d'administration a constaté que le mandat de Monsieur Philippe Lagayette, administrateur référent, arrive à échéance à l'issue de l'Assemblée générale du 12 juin 2019 et ne pourra pas être renouvelé.



Il est également rappelé que l'Assemblée générale du 12 juin 2019 sera appelée à ratifier les nominations de Monsieur Thomas Courbe et de Monsieur Jean-Dominique Senard, faites à titre provisoire respectivement le 5 octobre 2018 et le 24 janvier 2019.



En conséquence, à l'issue de l'Assemblée générale du 12 juin 2019, le Conseil d'administration sera composé de 18 membres, sous réserve de l'adoption des résolutions soumises à l'Assemblée générale.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.