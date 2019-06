Renault : gagne 2% après l'adhésion des actionnaires à l'AG

13/06/2019 | 11:01

Le titre progresse de près de 2% à la Bourse de Paris après l'organisation de son AG. Toutes les résolutions proposées ont été votées hier après-midi à l'AG dans le sens des recommandations du conseil. Suite à cette AG, Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de 95 E.



Oddo souligne que JD Senard est parvenu à emporter l'adhésion des actionnaires en défendant une nouvelle gouvernance, le projet de fusion avec FCA, l'importance de l'Alliance avec Nissan mais aussi les intérêts de Renault au sein de cette Alliance.



' JD Senard estime que l'équilibre doit être respecté au niveau de Renault. Il ne sera pas le Président qui conduira à une réduction des pouvoirs de Renault au sein de l'Alliance ' explique Oddo.



' T. Bolloré se dit convaincu d'atteindre ses objectifs en s'appuyant sur 3 piliers : i/ leadership stratégique (EV avec la montée en puissance des gammes BEV mais aussi l'arrivée d'hybrides sur la gamme compacte qui offriront une autonomie importante en mode électrique, utilitaires légers et gamme global access) ; ii/ mix géographique diversifié (ventes 50% en Europe et 50% hors d'Europe) et iii/ l'Alliance ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo estime que Renault déroule un plan 2018-2022 avec des objectifs précis et ambitieux et bénéficie des synergies de l'Alliance notamment avec la montée en puissance de la plateforme B commune avec Nissan (Clio, Captur, gamme global access) et demain avec l'arrivée de la plateforme électrique.



' Au-delà du bruit médiatique, les relations entre Renault et Nissan avancent chacun faisant logiquement valoir ses droits. L'histoire avec FCA n'est peut-être pas terminée ' indique Oddo.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.