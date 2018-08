Renault : grimpe avec un relèvement d'analyste

28/08/2018 | 15:52

Renault grimpe de 2,6% sur fond d'un relèvement d'opinion chez Credit Suisse de 'sous-performance' à 'neutre', estimant dans une note sectorielle, que le compartiment automobile européen a été excessivement pénalisé en Bourse.



S'il reconnait que les facteurs d'inquiétude ne manquent pas, le bureau d'études pointe que dernièrement, l'environnement de changes devient plus favorable au secteur et que les conséquences des nouveaux protocoles de test d'émissions des véhicules paraissent 'bien comprises'.



Dans le cas de Renault, Credit suisse note que le titre sous-performe la tendance boursière depuis le début de l'année, d'autant que les anticipations relatives à une fusion avec Nissan et à la contribution des pays émergents ont été abaissées.



