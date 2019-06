Renault : inauguration d'un centre de décision à Bucarest

28/06/2019 | 15:25

Renault fait part de l'inauguration de 'Renault Bucharest Connected', son nouveau centre de décision en Roumanie qui accueille 3.200 salariés au sein d'un bâtiment regroupant le nouveau centre de design ainsi que les fonctions ingénieries et tertiaires.



Depuis la reprise de Dacia par Renault il y a 20 ans, les différentes activités de pilotage du constructeur automobile en Roumanie (design, ingénierie, commerce et autres fonctions tertiaires) étaient installées sur cinq sites différents.



Le nouveau centre de design bénéficie d'une surface significativement plus importante et de moyens renforcés. Les équipes continueront à dessiner et concevoir des véhicules à vocation mondiale grâce à une trentaine de collaborateurs issus de multiples nationalités.



