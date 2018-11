Renault : l'Alliance soutenue par les ministres de l'économie

22/11/2018 | 17:42

Dans un communiqué de presse diffusé ce soir, Hiroshige Sekō, ministre japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, et Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, réaffirment leur souhait de ne pas voir l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi menacée par 'l'affaire Carlos Ghosn'.



'Sur la question de l'alliance formée entre Renault et Nissan, les deux ministres ont échangé leurs points de vue et échangé des informations sur la situation. Ils ont réaffirmé ce qu'ils avaient déjà déclaré le 20 novembre 2018 dans un communiqué de presse commun, à savoir l'important soutien des gouvernements français et japonais à l'alliance formée entre Renault et Nissan et leur souhait partagé de maintenir cette coopération gagnante.'



Un peu plus tôt aujourd'hui, selon la télévision japonaise NHK, le conseil d'administration de Nissan a par ailleurs pris à l'unanimité la décision de révoquer Carlos Ghosn de son poste de président du Conseil d'administration.





