Renault : l'opinion d'un analyste sur le projet avec FCA

28/05/2019 | 10:47

FCA propose une fusion avec Renault dans laquelle les actionnaires de FCA et de Renault détiendraient chacun 50% de la nouvelle entité. Le groupe français pourrait signer dès la semaine prochaine un accord non engageant indique ce matin Aurel BGC.



Le bureau d'analyses estime qu'il y a des signes qui ne trompent pas dans le cadre de ce projet de rapprochement. Il souligne tout d'abord que c'est FCA qui propose de fusionner avec Renault et pas l'inverse. La président de la nouvelle structure pourrait également être confiée à John Elkann.



Aurel BGC s'attend à ce que le principal actionnaire soit italien et prend comme exemple la fusion Essilor - Luxottica ' ou l'on remarque que le camp français est sur la défensive tandis que le camp italien tente de prendre le contrôle '.



Aurel BGC indique également dans son étude du jour que ce projet de fusion suscite des réactions plus mitigées en Italie qu'en France. Selon les analystes, FCA est confronté à plus de problèmes structurels que Renault. ' Fiat devra faire des efforts de restructuration plus importants que Renault '.



Enfin Aurel BGC indique que l'Italie souhaite prendre une participation dans le capital de la nouvelle structure pour ne pas laisser la France seul au capital.



