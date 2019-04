Renault : lance des outils pour la gestion des flottes

23/04/2019 | 11:21

Renault parc entreprises et Diac location annoncent le lancement de IRIS et IRIS Live. Il s'agit de deux nouveaux outils de gestion et d'optimisation des flottes.



' Grâce à ce portail 100% personnalisable, les clients professionnels peuvent gérer directement l'intégralité de leurs flottes sur tous les supports numériques. IRIS Live est une plateforme d'exploitation de données télématiques et de géolocalisation qui permet à chaque responsable de parc d'optimiser en temps réel la gestion de sa flotte ' indique le groupe.



' Grâce aux données télématiques, les gestionnaires peuvent aussi encourager des modes de conduite plus sûrs ou améliorer la tournée de leurs véhicules, et, ainsi optimiser leurs coûts 'a déclaré Vincent Hauville, directeur général délégué de DIAC Location et directeur général adjoint de Renault Parc Entreprises.



