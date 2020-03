Renault : lance un motorisation GPL pour 2 modèles

10/03/2020 | 11:34

Renault annonce le lancement d'un nouveau moteur TCe 100 GPL, trois cylindres turbo sur Nouvelle Clio et Nouveau Captur.



Ce moteur améliore les performances tout en réduisant la consommation et les émissions de CO2. Cette motorisation émet environ 8% de CO2 en moins que la motorisation essence équivalente.



Renault propose une solution GPL sur Nouvelle Clio et Nouveau Captur avec aucun surcoût par rapport à une version essence équivalente.



Le prix du carburant GPL est nettement plus économique (jusqu'à plus de la moitié du prix d'un litre d'essence ou de diesel).



Par ailleurs, cette technologie permet de bénéficier d'avantages fiscaux significatifs : exonération totale ou partielle de la carte grise (en fonction des départements), éligibilité à la prime à la conversion, vignette Crit'Air 1 pour tous les véhicules GPL, stationnement gratuit ou à tarif préférentiel pour les usagers Disque Vert et pour les professionnels spécifiquement : exonération de la TVS pendant 3 ans et récupération de la TVA sur les Clio GPL.



