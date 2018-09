Renault : lancement, avec ADA, de l'application Moov'in.Paris

28/09/2018 | 14:21

Le groupe Renault annonce ce jour le lancement avec ADA (filiale du groupe Rousselet) de l'application Moov'in.Paris.



Celle-ci permet l'accès à un service d'autopartage free-floating de véhicules électriques, à Paris. 120 véhicules électriques Renault (100 Renault ZOE et 20 Renault Twizy) sont en cours de déploiement dans l'ensemble de la capitale et à Clichy. L'entrée en service est prévue courant octobre.



'L'offre Moov'in.Paris s'inscrit dans la stratégie du Groupe Renault et d'Ada de développer dans une application unique des nouveaux services de mobilité accessibles à tous, aussi bien pour la très courte durée (moins de 4h) que pour de la courte durée (plus de 4h)', explique Renault.





