Renault : lancement d'une offre de conseil mobilité

01/10/2019 | 14:34

Renault annonce le lancement de son offre 'Mobility Consulting by Renault', afin d'accompagner les entreprises dans la transformation de leur flotte vers une mobilité moins carbonée et la mise en place de son écosystème de recharge.



'De nombreuses entreprises s'engagent à diminuer leur empreinte carbone. L'électrification de leur flotte s'avère un levier majeur pour y parvenir. Mobility Consulting by Renault permet de conseiller et orienter les clients professionnels dans cette démarche', explique-t-il.



Le constructeur automobile souligne disposer d'une gamme complète de technologies thermiques, électriques et hybrides avec l'arrivée des moteurs E-TECH et E-TECH Plug In en 2020, 'large éventail qui permet de proposer à chaque client une offre sur-mesure'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.