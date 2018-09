Renault : lancement du projet Advanced Battery Storage

25/09/2018 | 14:20

Le groupe Renault annonce ce jour le lancement du projet 'Advanced Battery Storage', qui vise à construire, d'ici 2020, une solution de stockage stationnaire d'énergie basée exclusivement sur des batteries de véhicules électriques, compilées dans un container.



Ce dispositif sera installé sur plusieurs sites en France et Allemagne. Il aura pour vocation de faciliter l'intégration des énergies renouvelables au sein des réseaux électriques. À terme, cette solution sera capable de stocker au moins 60 MWh.



'Les premières installations seront réalisées début 2019 sur trois sites en France et en Allemagne : sur les usines Renault à Douai (Nord) et Cléon (Seine Maritime) et sur une ancienne usine à charbon en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. La capacité de stockage sera ensuite progressivement étendue au fil du temps jusqu'à compter 2.000 batteries de voitures électriques. À ce stade, le dispositif aura atteint - ou plus vraisemblablement dépassé - le seuil des 60 MWh, équivalent à la consommation journalière d'une ville de 5 000 foyers', explique Renault.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.