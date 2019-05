Renault : le conseil va étudier avec intérêt le projet FCA

27/05/2019 | 12:23

Le Conseil d'administration de Renault s'est réuni aujourd'hui afin d'examiner la proposition reçue de FCA (Fiat Chrysler Automobiles) concernant une potentielle fusion à 50/50 entre Renault S.A. et FCA.



' Après avoir revu attentivement les termes de cette proposition amicale, le Conseil d'administration de Renault a décidé d'étudier avec intérêt l'opportunité d'un tel rapprochement, confortant l'empreinte industrielle du Groupe Renault et générateur de valeur additionnelle pour l'Alliance ' indique le groupe.



' Une communication interviendra le moment venu afin d'informer le marché des résultats de ces discussions, conformément aux lois et règlements applicables ' rajoute la direction.



Dans sa lettre non engageante, l'Italo-américain souligne que 'le nouvel ensemble produirait environ 8,7 millions de véhicules par an', et pointe 'des synergies annuelles supplémentaires estimées dépassant les cinq milliards d'euros, au-delà de celles de l'Alliance'.



