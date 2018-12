Renault : les premiers éléments de l'enquête interne connus

13/12/2018 | 15:55

Le groupe Renault annonce ce jour qu'a été présenté au Conseil d'administration, réuni en séance ordinaire, un point sur la mission de vérification des éléments de rémunération de Carlos Ghosn, Président directeur général du groupe, pour la période 2015-2018.



Claude Baland, Senior Advisor Ethique et Compliance, et Eric Le Grand, Directeur Ethique et Compliance, avaient été saisis de cette mission le 23 novembre. Rappelons que Carlos Ghosn est actuellement mis en examen au Japon pour dissimulation de revenus pendant 5 ans.



'[Claude Baland et Eric Le Grand] ont conclu, de manière préliminaire, à la conformité des éléments de rémunération du Président-Directeur général de Renault et des conditions de leur approbation au regard des dispositions légales et des recommandations de l'AFEP-MEDEF', indique le groupe Renault dans un communiqué.



Cette mission doit se poursuivre, avec un nouveau point prochainement.



'Le Conseil d'administration a noté qu'à ce stade, il ne dispose pas d'informations portant sur les éléments de défense de Carlos Ghosn. Compte tenu de ces éléments, le Conseil d'administration a décidé de maintenir le dispositif actuel de gouvernance arrêté lors du Conseil du 20 novembre', est-il par ailleurs précisé. Thierry Bolloré avait à cette date été nommé, à titre provisoire, Directeur Général délégué du groupe Renault.





