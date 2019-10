Renault : les prévisions de CA d'un analyste

14/10/2019 | 12:41

Les ventes de Renault sont reparties à la hausse en septembre. Oddo table pour septembre sur une progression de +10,8% (+13,5% hors Chine).



Le bureau d'analyses estime que cette dynamique devrait se poursuivre au moins sur le 4ème trimestre 2019 : en Europe, la baisse des ventes était supérieure à 14% par mois au 4ème trimestre 2018.



Renault publiera son chiffre d'affaires sur le 3ème trimestre 2019 le 25 octobre (avant Bourse). Oddo table sur une baisse de 2,5% au 3ème trimestre à 11 192 ME soit 5,3% sur 9 mois à 39 242 ME.



Avant cette publication, Oddo confirme son conseil Achat et son objectif de cours de 90 E.



' Nous révisons en baisse nos estimations 2019, de façon modeste au niveau du résultat opérationnel (-1.8% à 3 242 ME vs 3 300 ME avant) mais de façon plus importante au niveau du RNpg (-13% à 2 005 ME vs 2 306 ME avant) à cause de Nissan ' indique Oddo.



' Le départ de T. Bolloré (qui n'a pas démérité) permet de faire définitivement table rase de l'ère Ghosn et devrait contribuer à insuffler une nouvelle dynamique au sein de l'Alliance ' rajoute le bureau d'études.





